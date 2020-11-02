Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...

Evdeki birçok farklı yüzeyin temizliğinde de kullanılabilen poşetlerin en yaygın kullanıldığı alan aslında banyo temizliği. Biz de sizlere bu yazımızda market poşeti ile banyo temizliği nasıl yapılır, onu anlatacağız. Haydi başlayalım.
Önce duşakabin temizliği ile başlayalım. Duşakabin camları, üzerinde oluşan su ve kireç lekelerini gidermenin zorluğu nedeniyle evde temizlik konusunda en fazla vakit ve enerji isteyen yerlerin başında gelir. Bugüne kadar türlü yöntemler denemiş ancak istediğiniz sonucu alamamış olabilirsiniz. Eğer siz de duşakabin camındaki lekelerle baş edemiyorsanız bahsedeceğimiz bu yöntemi mutlaka deneyin. Bunun için size lazım olan malzemeler:
1 adet market poşeti
1 adet krem temizleyici
Uzun saplı bir süpürge
Gelelim uygulamayı nasıl yapacağınıza;
Market poşetini, saplı süpürgenin ucuna geçirin ve kayarak sopadan çıkmaması için güzelce bağlayın.
Kullanacağınız temizleyici maddeyi poşet üzerine yeterli miktarda dökün.
Duşakabin camlarını ıslatın ve poşeti ıslak cam üzerine sürterek, tüm camların her yerine ulaşacak şekilde güzelce temizleyin.
Bu işlem sonrasında tüm yüzeyi durulayın.
Karşılaştığınız sonucun sizi mutlu edeceğini garanti ediyoruz.
Duşakabinde olduğu gibi banyo fayansları ve hatta musluklarda da poşet ile temizlik yapmanız mümkün. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler yine aynı. Sadece bu sefer uzun saplı süpürge yerine elinizi kullanabilirsiniz.
Banyo musluklarını temizlemek için temizleyiciyi musluk yüzeyine dökün.
Poşet yardımı ile deterjanı her yere dağıtarak ve güzelce ovarak temizleyin.
Temizleme işlemi bittikten sonra iyice durulayın.
Sonuç ışıltılı ve parlak musluklar!
Fayans temizliği için de yöntem yine aynı.
Kullanacağınız temizleyici maddeyi poşetin üzerine dökün.
Sonrasında poşeti isterseniz elinize geçirerek, isterseniz bir bez gibi kavrayarak yüzeye sürtme yoluyla deterjanı tamamen köpürterek temizleyin.
Tüm yüzeyler temizlendikten sonra bol suyla güzelce durulayın.
Karşınızda temizliği ile gözlerinizi kamaştıracak mis gibi tertemiz bir banyo!
Bu yöntemle sadece banyo ve duşakabin gibi bölümleri değil, aynı zamanda çelik tencere ve çaydanlıklarınızı, tüm musluk başlıklarınızı, ocak, davlumbaz gibi tüm yüzeyleri kolaylıkla temizleyebilir ve harika sonuçlar elde edebilirsiniz.
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