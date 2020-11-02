KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...

Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evlerimizde her zaman bulunan hatta belki de her gün bir yenisini edindiğimiz market poşetleri, genelde çöpleri toplama görevini görür. Market poşeti başka ne işe yarar diye düşünüyorsanız aslında sadece 25 kuruşa, bir temizlik gerecine sahip olduğunuzu söyleyebiliriz.

Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...

Evdeki birçok farklı yüzeyin temizliğinde de kullanılabilen poşetlerin en yaygın kullanıldığı alan aslında banyo temizliği. Biz de sizlere bu yazımızda market poşeti ile banyo temizliği nasıl yapılır, onu anlatacağız. Haydi başlayalım.

DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ

Önce duşakabin temizliği ile başlayalım. Duşakabin camları, üzerinde oluşan su ve kireç lekelerini gidermenin zorluğu nedeniyle evde temizlik konusunda en fazla vakit ve enerji isteyen yerlerin başında gelir. Bugüne kadar türlü yöntemler denemiş ancak istediğiniz sonucu alamamış olabilirsiniz. Eğer siz de duşakabin camındaki lekelerle baş edemiyorsanız bahsedeceğimiz bu yöntemi mutlaka deneyin. Bunun için size lazım olan malzemeler:

1 adet market poşeti
1 adet krem temizleyici
Uzun saplı bir süpürge
Gelelim uygulamayı nasıl yapacağınıza;

Market poşetini, saplı süpürgenin ucuna geçirin ve kayarak sopadan çıkmaması için güzelce bağlayın.
Kullanacağınız temizleyici maddeyi poşet üzerine yeterli miktarda dökün.
Duşakabin camlarını ıslatın ve poşeti ıslak cam üzerine sürterek, tüm camların her yerine ulaşacak şekilde güzelce temizleyin.
Bu işlem sonrasında tüm yüzeyi durulayın.
Karşılaştığınız sonucun sizi mutlu edeceğini garanti ediyoruz.

BANYO TEMİZLİĞİ

Duşakabinde olduğu gibi banyo fayansları ve hatta musluklarda da poşet ile temizlik yapmanız mümkün. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler yine aynı. Sadece bu sefer uzun saplı süpürge yerine elinizi kullanabilirsiniz.

Banyo musluklarını temizlemek için temizleyiciyi musluk yüzeyine dökün.
Poşet yardımı ile deterjanı her yere dağıtarak ve güzelce ovarak temizleyin.
Temizleme işlemi bittikten sonra iyice durulayın.
Sonuç ışıltılı ve parlak musluklar!
Fayans temizliği için de yöntem yine aynı.
Kullanacağınız temizleyici maddeyi poşetin üzerine dökün.
Sonrasında poşeti isterseniz elinize geçirerek, isterseniz bir bez gibi kavrayarak yüzeye sürtme yoluyla deterjanı tamamen köpürterek temizleyin.
Tüm yüzeyler temizlendikten sonra bol suyla güzelce durulayın.
Karşınızda temizliği ile gözlerinizi kamaştıracak mis gibi tertemiz bir banyo!
Bu yöntemle sadece banyo ve duşakabin gibi bölümleri değil, aynı zamanda çelik tencere ve çaydanlıklarınızı, tüm musluk başlıklarınızı, ocak, davlumbaz gibi tüm yüzeyleri kolaylıkla temizleyebilir ve harika sonuçlar elde edebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAstrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!Astrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!
O bir manken değil! Yaşına inanamayacaksınız O bir manken değil! Yaşına inanamayacaksınız
20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları!20 Ekim 2020 Salı günlük burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Aslan Burcu Kasım aylık burç yorumu (2020)
Aslan Burcu Kasım aylık burç yorumu (2020)
Kasım ayında sizi neler bekliyor?
Kasım ayında sizi neler bekliyor?
1 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları
1 Kasım 2020 Pazar günlük burç yorumları
Akrep burcu aylık burç yorumu Ekim 2020
Akrep burcu aylık burç yorumu Ekim 2020
İlginizi Çekebilir
Kışa ön hazırlık... Evde spor nasıl yapılır?
Kışa ön hazırlık... Evde spor nasıl yapılır?
Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey
Bulaşık makinesinde asla yıkamamanız gereken 6 şey
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yağmurdan sonra camda leke bırakmıyor! Sirke, gliserin ve...
Yağmurdan sonra camda leke bırakmıyor! Sirke, gliserin ve...
Böylesini duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!
Böylesini duymadınız: Halıları yıkamadan pırıl pırıl yapabilirsiniz!
Kokuyu da gideriyor, lekeyi de!
Kokuyu da gideriyor, lekeyi de!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ütü mü, bulaşık mı? İşte Prenses Diana’nın en sevdiği ev işi
Ütü mü, bulaşık mı? İşte Prenses Diana’nın en sevdiği ev işi
O bir manken değil! Yaşına inanamayacaksınız
O bir manken değil! Yaşına inanamayacaksınız
Doğum sonrası vücutlarını paylaşıyorlar! 'Ünlülerden ibaret değil'
'Ünlülerden ibaret değil' diyerek paylaştı!
Grasi Mattos: “Fiziğimi cinsel hayatıma borçluyum”
“Fiziğimi cinsel hayatıma borçluyum”
Sararan cam bardakları ışıl ışıl yapıyor! Sirke ve çamaşır suyu...
Sararan cam bardakları ışıl ışıl yapıyor! Sirke ve çamaşır suyu...
Meğer diş çürümesini önlemek bu kadar basitmiş! Deniz tuzu, tarçın ve...
Çürükleri önlemek bu kadar basit! Deniz tuzu, tarçın ve...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.