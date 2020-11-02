Belki de ilk kez duyacaksınız! Market poşetlerinizi atmadan önce...

Evdeki birçok farklı yüzeyin temizliğinde de kullanılabilen poşetlerin en yaygın kullanıldığı alan aslında banyo temizliği. Biz de sizlere bu yazımızda market poşeti ile banyo temizliği nasıl yapılır, onu anlatacağız. Haydi başlayalım.

DUŞAKABİN TEMİZLİĞİ

Önce duşakabin temizliği ile başlayalım. Duşakabin camları, üzerinde oluşan su ve kireç lekelerini gidermenin zorluğu nedeniyle evde temizlik konusunda en fazla vakit ve enerji isteyen yerlerin başında gelir. Bugüne kadar türlü yöntemler denemiş ancak istediğiniz sonucu alamamış olabilirsiniz. Eğer siz de duşakabin camındaki lekelerle baş edemiyorsanız bahsedeceğimiz bu yöntemi mutlaka deneyin. Bunun için size lazım olan malzemeler:

1 adet market poşeti

1 adet krem temizleyici

Uzun saplı bir süpürge

Gelelim uygulamayı nasıl yapacağınıza;

Market poşetini, saplı süpürgenin ucuna geçirin ve kayarak sopadan çıkmaması için güzelce bağlayın.

Kullanacağınız temizleyici maddeyi poşet üzerine yeterli miktarda dökün.

Duşakabin camlarını ıslatın ve poşeti ıslak cam üzerine sürterek, tüm camların her yerine ulaşacak şekilde güzelce temizleyin.

Bu işlem sonrasında tüm yüzeyi durulayın.

Karşılaştığınız sonucun sizi mutlu edeceğini garanti ediyoruz.