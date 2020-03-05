Bella Hadid gelinlikte de şeffaf! 'İnsanların beklediğinden daha fazlasını gösteriyor'

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve podyumda yürüdüğü anlar... Model Bella Hadid son zamanlarda ne yaparsa yapsın dikkat çekmeyi iyi biliyor.

Son olarak Vivienne Westwood'un Paris Moda Haftası'ndaki 2020 Sonbahar Kış defilesine baş manken olarak katılan Hadid, giydiği transparan gelinlikle konuşulmaya başladı.

23 yaşındaki model, kolları kabarık, göğüs detayı şeffaf olan bir gelinlik giyince defileyi izleyenlerin, 'Bella hayal gücüne çok az şey bırakıyor. Her zaman insanların beklediğinden daha fazlasını gösteriyor' yorumları yapmasına neden oldu.

Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan Bella Hadid cesur pozlarını orada da paylaşmaktan geri kalmıyor.



