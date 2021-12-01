Bella Hadid stili makyaj için mutlaka bilinmesi gereken tüyolar ve ürünler

Bella Hadid, oldukça yalın ama epey çarpıcı bir makyaj tarzına sahip. Gözlerini kullandığı tekniklerle daha çekik gösteren güzel modelin bu çarpıcı makyaj stilini adım adım sizler için anlattık. Size verdiğimiz öneriler ve tavsiye ettiğimiz ürünlerle eminiz ki girdiğiniz her ortamda ilgiyi üstünüze çekeceksiniz ve Bella Hadid'i bile gölgede bırakacaksınız. Öyleyse haydi başlayalım!

1. Fondöteninizle harikalar yaratın!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bella Hadid, genellikle çok özel geceler dışında oldukça hafif bir ten makyajı uyguluyor. Güzel modelin böylesine güzel görünmesinin en büyük sırrı, oldukça doğal bitişli bir fondöten kullanması. Siz de Bella Hadid stili bir makyaj için L'Oreal Paris True Match'i deneyebilirsiniz. Hafif ıslak bir görünüm sağlayan bu fondöten, teninizde sanki yokmuş gibi bir his bırakacak. Cilt tonunuzu eşitlemek ve yüzünüzdeki gözenekleri kapatmak için L'Oreal Paris True Match tam da size göre.

Ten makyajınıza iyi bir başlangıç yapmanızı sağlayacak L'Oreal Paris True Match'i bu linke tıklayarak inceleyebilirsiniz.

2. Kapatıcılar gizli silahımız!

Kendimizi her gün iyi hissedemeyebiliriz ve cildimiz böyle günlerde genellikle biraz sağlıksız görünür. O sağlıksız görünümü ortadan kaldırmak ve cildinizdeki sivilce izlerini kapatmak için kullanabileceğiniz kapatıcılar, sizin yardımınıza koşabilecek en iyi seçeneklerden biri. Neredeyse bütün influencerların yana yakıla övdükleri Maybelline Instant Anti-Age Eraser Kapatıcı ile göz altı morluklarınızı birkaç adımda yok edebilirsiniz. Kapatıcınızı yüzünüze uygularken sivilcelerinizin olduğu bölümlere çok az bir parça sürüp fırçanızla teninize yedirmeniz yeterli olacak.

Maybelline Instant Anti-Age Eraser Kapatıcı'nın sihirli etkisini hissetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Keskin hatlar için olmazsa olmazınız!

Bella Hadid'in belki de en büyük sırrı, kontürü oldukça başarılı bir şekilde uygulaması. Hepimiz onun keskin yüz hatlarını, belirgin elmacık kemiklerini ve kusursuz çene yapısını çok beğeniyoruz. Bu görünümü elde etmek için estetik operasyonlar geçirmenize gerek yok! Uygulayacağınız birkaç basit adımla oldukça iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Gölgelendirme yapabileceğiniz Golden Rose markasının bu kontür paletindeki koyu rengi çenenize ve elmacık kemiklerinizin altına çizgi halinde sürüp sonrasında fırçanızla bu çizgiyi dağıtabilirsiniz. Aynı uygulamayı burnunuzda da yapabilirsiniz. Diğer açık renklerle de kontürünüzü eşitleyebilirsiniz.

Golden Rose'un en çok tercih edilen ürünlerinden biri olan bu kontür paletine buradaki linkten ulaşabilirsiniz.

4. Bronzer ile bize dört mevsim yaz!

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bella Hadid'in hafif bronz görünümü, sanki saatlerce güneş altında yatıyormuş gibi bir etki yaratıyor. Fakat aslında bu görünümü elde etmek oldukça kolay. L'Oreal Paris Back To Bronz ile yaz aylarını beklemenize gerek kalmıyor. Yanaklarınıza ve alın kenarlarınıza uygulayabileceğiniz bronzer ile bir anda daha canlı bir görünüm elde edebilirsiniz. Dört mevsim kullanabileceğiniz bu ürün ile tüm dikkatleri üzerinize çekmeye hazır olun.

L'Oreal Paris Back To Bronz hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu muhteşem ürüne sahip olmak için buradaki linke hemen tıklayabilirsiniz.

5. Highlighter ile ışıl ışıl parlamaya hazır olun!

Ve geldik Bella Hadid makyajının olmazsa olmaz adımlarından birine! Başarılı bir Bella Hadid makyajı yapmak istiyorsanız aydınlatıcılar sizin en büyük yardımcılarınızdan biri olacak. Geceleri bile bir yıldız gibi parlamanızı sağlayacak bu ürünü yanaklarınızın üst kısmına uygulayabilirsiniz. Bu aşamada L'Oreal Paris Glow Mon Amour, kullanabileceğiniz en iyi makyaj malzemelerinden biri. Böylesine yoğun pigmentli bir üründen çok az bir miktar kullanarak bile başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz.

L'Oreal Paris Glow Mon Amour ile makyajınızın altın vuruşunu yapabilmek için buradaki linke tıklayabilirsiniz.

6. Allık ile o çocuksu görünüme anında ulaşın!

Cilde ışıltı vermek ve pürüzsüz bir görünüm sağlamak oldukça önemli fakat ufak renklendirmeler yapmak, elde ettiğiniz görünümü daha da eşsiz bir hale getirecek. Bella Hadid, en doğal halinde bile allık kullanmayı ihmal etmiyor. Yüzünüzün canlı görünmesini sağlayan allıklar, bir yandan da vadettiği çocuksu görünüm ile makyajınızı yumuşatıyor. Allığı elmacık kemiklerinizin üstüne doğru hafifçe yukarı bakacak şekilde sürerek gözlerinizin tıpkı Bella Hadid gibi daha çekik görünmesini sağlayabilirsiniz.

Makyaj dünyasının vazgeçilmez allıklarından The Balm Hot Mama'ya ulaşabilmek için şimdi buraya tıklayabilirsiniz.

7. Nude tonlarındaki farlar ile daha çarpıcı bakışlar!

Ten makyajını tamamladıktan sonra göz makyajına geçebiliriz. Göz makyajında da ten makyajında olduğu gibi varla yok arasında ürünler kullanarak aslında oldukça çarpıcı bir görünüm elde edebiliriz. Nude tonlar, son yılların en çok tercih edilen renklerinden. Özellikle farlarda kullanılan bu tonlar, gözlerinizi daha büyük ve daha etkileyici gösteriyor. Bu noktada The Balm Meet Matte Far Paleti, sizin için en iyi seçeneklerden biri.

İçerisinde güzel bir göz makyajı yapabilmeniz için gerekli bütün tonları barındıran The Balm Meet Matte Far Paleti'ne sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Çekik gözlerin en büyük sırrı: Eyeliner!

Sizi Bella Hadid makyajının yıldızı ile tanıştırmak istiyoruz: Etkileyici bakışlar sunan jel eyelinerlar! Kirpik diplerinize süreceğiniz incecik uzun bir eyeliner ile tıpkı Bella Hadid'inkiler gibi çekik gözlere sahip olabilirsiniz. Eyelinerların aslında birçok farklı çeşidi olsa da en profesyonel görünümü jel eyelinerlar ile elde edebilirsiniz. 24 saate kadar kalıcı ve suya dayanıklı L'Oreal Paris Superliner Jel Eyeliner, bu noktada piyasanın en iyilerinden biri.

Gözlerinizdeki etkisini fark ettiğinizde bir daha vazgeçemeyeceğiniz L'Oreal Paris Superliner Jel Eyeliner'a buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

9. Maskaralar ile kirpiklerinize bambaşka bir hava verin!

Ve artık yavaş yavaş makyajımızın son dokunuşlarına geliyoruz! Etkileyici bakışların olmazsa olmazı tabii ki hacimli kirpikler. Siz de daha etkileyici bir görünüm elde etmek için maskaraların büyüsünden faydalanabilirsiniz. Bella Hadid de göz makyajını her ne kadar sade tutarsa tutsun, maskarasını mutlaka sürüyor. Pierre Cardin Water Proof ile kirpiklerinize hayal ettiğiniz dolgun görünümü verirken bir yandan da bu maskaranın kalıcı yapısı ile saatlerce o gösterişli havayı koruyabilirsiniz.

Eğer siz de Pierre Cardin markasının en çok tercih edilen maskaralarından biri olan Water Proof'a sahip olmak isterseniz buradaki linke tıklayabilirsiniz.

10. Dudaklar ile makyajınızı bambaşka bir noktaya taşıyın!



Geldik makyajımızın son ve sihirli dokunuşuna! Bella Hadid, çok nadir zamanlarda kırmızı ruj sürüyor ve genellikle tercihini nude tonlardaki ürünlerden yana kullanıyor. Eğer sizin de tercihiniz bu yöndeyse Maybelline Super Stay Matte Ink'i deneyebilirsiniz. Hem dudaklarınızı nemlendiren hem uzun süren bir kalıcılık vadeden yapısıyla bütün gün daha iddialı görünebilirsiniz. Makyajınıza bu son noktayı koyarak Bella Hadid stilinizi tamamlayabilirsiniz!

Siz de Maybelline Super Stay Matte Ink'e sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

