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Bella Hadid’in Kapadokya’dan paylaştığı fotoğraflara beğeni yağıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2019 10:42 | Son Güncelleme

Çekimler için birkaç gündür Kapadokya’da bulunan dünyaca ünlü model Bella Hadid’in paylaştığı fotoğraflara beğeni yağıyor.

Bella Hadid’in Kapadokya’dan paylaştığı fotoğraflara beğeni yağıyor

Çekimler için birkaç gündür Kapadokya’da bulunan dünyaca ünlü model Bella Hadid’in paylaştığı fotoğraflara beğeni yağıyor. Modelin son paylaştığı fotoğraflar 173 bin 696 kişi tarafından beğenildi.
Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş ile birlikte çekimler için Türkiye’nin turizm merkezlerinden Nevşehir’in doğa harikası Kapadokya bölgesinde bulunan ünlü model Bella Hadid, gün doğumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü model, sıcak hava balonlarının yavaş yavaş yükseldiği güzel manzarayı "Bazı günler uyanıyorum ve doğanın hangi parçasına daha çok aşık olduğumu bilmiyorum ... 07:00" notuyla takipçileri ile paylaştı.
Bella Hadid’in paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 173 bin 696 kişi tarafından beğenildi.

Bella Hadid’in Kapadokya’dan paylaştığı fotoğraflara beğeni yağıyor

Bella Hadid’in Kapadokya’dan paylaştığı fotoğraflara beğeni yağıyor

Bella Hadid’in Kapadokya’dan paylaştığı fotoğraflara beğeni yağıyor

Bella Hadid’in Kapadokya’dan paylaştığı fotoğraflara beğeni yağıyor

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