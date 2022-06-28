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"Ben Almanya'dan akrabanızım" Böylesi görülmedi! Yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı

28.06.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Bir şahıs, yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek girdi. Kendisini yaşlı kadının Almanya'da yaşayan akrabası olarak tanıtan şahıs, kadının dalgınlığından faydalanarak 20 bin lira değerinde altını çaldı. Şahıs evden ayrıldıktan bir süre sonra durumu fark eden yaşlı kadın ekiplere haber verdi. Ekipler şahsın daha önce de aynı yöntemle hırsızlık yaptığını belirledi. Yakalanan şahıs tutuklandı.

"Ben Almanya'dan akrabanızım" Böylesi görülmedi! Yaşlı kadın neye uğradığını şaşırdı

Akılalmaz hırsızlık olayı, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, G.A. isimli kadın, yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine giderek kendisini Almanya'da yaşayan akrabası olarak tanıttı. Yaşlı kadını kandırarak evine giren Gülçin A., evde bir süre kaldıktan sonra yaşlı kadının dalgınlığından faydalanarak 20 bin lira değerinde altınlarını çaldı. G.A.'nın evden ayrılmasından kısa süre sonra altınlarının çalındığını fark eden kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi.

DAHA ÖNCE DE AYNI YÖNTEMLE HIRSIZLIK YAPMIŞ

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşandığı evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren şahsın, daha önce de aynı yöntemle hırsızlık yapan G.A. olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Evine yapılan operasyonla yakalanan G.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Almanya
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