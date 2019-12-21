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"Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadının polis oğlu da tanıdık çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 12:19 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlığı yapan uçakta, 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırıp olay çıkartan ve 'hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan tutuklanan Nikar D.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğunu söylediği oğlu, geçen ekim ayında gençlere uyuşturucu satarken meslektaşları tarafından suçüstü yakalanan B.D. çıktı.

18 Aralık sabahı saat 06.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs'a gitmek için hazırlık yapan uçakta, yolcu olarak bulunan Nikar D. "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım. Hapishaneler doldu. Üç evlat büyüttüm. Biri Amerika'da, biri Kıbrıs’ta biri de Vatan Emniyet'te" diye bağırdı. Kadın yolcu uçaktan indirilerek, uçakta bomba araması yapıldı. Aramaların sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca uçak rötarlı olarak hareket etti.

Nikar D. gözaltına alınırken, uçaktaki o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

BOMBA DEDİĞİNİ HATIRLAYAMADI

Nikar D. emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcıya verdiği ifadede, Kıbrıs’ta üniversite okuyan oğlunun yanına gitmek için uçağa bindiğini söyleyen Nikar D., “Merdivenden uçağa adım atar atmaz sıkıştım. Bağırsaklarımda gaz sıkışması meydana geldi. Koltuğuma oturdum, sağımda ve solumda erkekler vardı. Midem de bulandı. Lavaboya gitmem gerektiğini, çok sıkıştığımı görevlilere söyledim” dedi. Nikar. D., “Ancak görevliler uçağın pistte hareket etmeye başladığını, biraz sonra uçuşa geçeceğini söyleyerek kalkmama izin vermediler. Tam o sırada arka tarafta kadınların benimle ilgili, ‘şu kadına bakın, FETÖ’cü gibi, ne diye seni uçağa alıyorlar’ gibi sözlerini duydum. O sözleri duyunca iyice sinirlendim. Rahatsızlığımın da etkisiyle kendimden geçmişim. Bombadan bahsettiğimi hatırlamıyorum ancak patlayıcı anlamında söylemedim. Karnım bomba gibi oldu, patlayacağım anlamında söyledim” ifadelerini kullandı.

POLİS MEMURU OĞLU TANIDIK ÇIKTI

Nigar D., 'Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan tutuklanırken, DHA, kadının, "Üç evlat büyüttüm. Biri Amerika'da, biri Kıbrıs’ta biri de Vatan Emniyet'te" dediği polis oğlunun kimliğine ulaştı. Annesinin halen görevde olduğunu söylediği polis memuru, geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul’da uyuşturucu satışı yaparken meslektaşları tarafından suçüstü yakalanan B.D. çıktı. Polis memuru B.D., telefonla sipariş veren gençlere uyuşturucu getirdiği anda Mobil Park Polisi tarafından gözaltına alınmıştı. B.D.'nin uyuşturucuyu getirdiği sivil araç da emniyet müdürlüğüne ait çıkmıştı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı uçak FETÖ

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