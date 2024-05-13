Kızı için 'büyücüye' başvurdu, başına gelmeyen kalmadı! WhatsApp konuşmalarını delil olarak sundu: "Benim bildiğim bir hoca var"

Kızının geri dönmesini isteyen anne büyüden medet umdu, işler sarpa sardı. Arkadaşı tanıdık hoca önerip "Kızındaki büyüyü bozdurur, en geç 2 güne döner" deyince M.K. da 30 bin lirayı elden teslim etti. Fakat ne kızı geri döndü ne parası... M.K. soluğu mahkemede aldı.

"SENİN KIZIN KAÇACAK KIZ DEĞİLDİ, BUNUN ALTINDA BİR ŞEY VAR"

Sabah'ın aktardığına göre; Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki M. K., kızının sevdiği kişiyle kaçtığını kızına büyü yada muska mı yapıldığını öğrenmek için çevresindekilere bu işlerle ilgilenen biri olup olmadığını sordu. Bir müddet sonra bir hastanede görevli arkadaşı Ç. D., M. K.'yı arayarak, "Senin kızın kaçacak kız değildi, muhtemelen bunun altında bir şey yatıyor. Benim bildiğim bir hoca var, istersen senin kızı ona gösterelim" dedi.

CAMİYE GİTTİLER

M. K., Ç. D.'nin önerisini kabul etti. Birlikte Altındağ ilçesinde bir camiye gittiler ancak Ç. D, M. K.'yı hoca ile görüştürmedi.

ÜCRET ÖDENDİ

Ç. D. kendisinin aracı olduğunu, hocanın 30 bin lira istediğini, ücreti kabul ederse büyüyü bozduracağını ve en geç iki gün içinde kızının eve döneceğini söyledi. Ç. D.'nin bu isteğini de kabul eden M. K., şüpheliyle Ulus semtinde buluşarak 30 bin lirayı elden teslim etti.

"BÜYÜ" TUTMADI

Bir süre sonra Ç. D.'yi arayan M.K., konuştuklarının hiçbirinin olmadığını kızının eve dönmediğini belirterek, parasını geri istedi.

WHATSAPP YAZIŞMALARINI KANIT GÖSTERDİ

Ç. D.'nin parasını vermeyeceğini söylemesi üzerine aralarındaki WhatsApp yazışmalarını da kanıt gösteren M.K, şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ç. D. hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

"BANA 'BÜYÜYÜ BOZDURACAK KİMSE VAR MI' DİYE SORDU"

Ç. D., iddianamede yer alan ifadesinde M.K.'nın arkadaşı olduğunu bir gün kendisine kızının evi terk ederek biriyle kaçtığını, kızının üzerinde büyü olduğunu söylediğini, büyüyü bozduracak kimseyi tanıyıp tanımadığını sorduğunu söyledi.

"HAYRINA" YAPMIŞ!

Kendisinin de Ulus'ta dükkanı olduğundan bazı cami hocalarının hayrına dua ettiklerini bildiği için bunu M. K.'ya söylediğini, M.K.'nın da kabul ettiğini ifade etti. Ç. D., M. K.'dan para almadığını, hayrına aracılık yaptığını savundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





