HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kızı için 'büyücüye' başvurdu, başına gelmeyen kalmadı! WhatsApp konuşmalarını delil olarak sundu: "Benim bildiğim bir hoca var"

Kızı için 'büyücüye' başvurdu, başına gelmeyen kalmadı! WhatsApp konuşmalarını delil olarak sundu: "Benim bildiğim bir hoca var"

13.05.2024 08:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızı sevdiği kişiyle kaçan anne "büyücüye" başvurunca ortalık karıştı. Ankara'da meydana gelen akılalmaz olayda, M.K. adlı kadın kızına büyü veya muska yapılıp yapılmadığını öğrenmek istedi. Araya bir arkadaşı girdi, aklını çelip "Benim bildiğim bir hoca var" dedi. M.K.'nın aracı arkadaşı büyü parasını teslim aldı ancak işler M.K.'nın beklediği gibi gitmedi, talihsiz kadın parasından da oldu.

Kızı için 'büyücüye' başvurdu, başına gelmeyen kalmadı! WhatsApp konuşmalarını delil olarak sundu: "Benim bildiğim bir hoca var"

Kızının geri dönmesini isteyen anne büyüden medet umdu, işler sarpa sardı. Arkadaşı tanıdık hoca önerip "Kızındaki büyüyü bozdurur, en geç 2 güne döner" deyince M.K. da 30 bin lirayı elden teslim etti. Fakat ne kızı geri döndü ne parası... M.K. soluğu mahkemede aldı.

"SENİN KIZIN KAÇACAK KIZ DEĞİLDİ, BUNUN ALTINDA BİR ŞEY VAR"

Sabah'ın aktardığına göre; Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki M. K., kızının sevdiği kişiyle kaçtığını kızına büyü yada muska mı yapıldığını öğrenmek için çevresindekilere bu işlerle ilgilenen biri olup olmadığını sordu. Bir müddet sonra bir hastanede görevli arkadaşı Ç. D., M. K.'yı arayarak, "Senin kızın kaçacak kız değildi, muhtemelen bunun altında bir şey yatıyor. Benim bildiğim bir hoca var, istersen senin kızı ona gösterelim" dedi.

CAMİYE GİTTİLER

M. K., Ç. D.'nin önerisini kabul etti. Birlikte Altındağ ilçesinde bir camiye gittiler ancak Ç. D, M. K.'yı hoca ile görüştürmedi.

a

ÜCRET ÖDENDİ

Ç. D. kendisinin aracı olduğunu, hocanın 30 bin lira istediğini, ücreti kabul ederse büyüyü bozduracağını ve en geç iki gün içinde kızının eve döneceğini söyledi. Ç. D.'nin bu isteğini de kabul eden M. K., şüpheliyle Ulus semtinde buluşarak 30 bin lirayı elden teslim etti.

b

"BÜYÜ" TUTMADI

Bir süre sonra Ç. D.'yi arayan M.K., konuştuklarının hiçbirinin olmadığını kızının eve dönmediğini belirterek, parasını geri istedi.

WHATSAPP YAZIŞMALARINI KANIT GÖSTERDİ

Ç. D.'nin parasını vermeyeceğini söylemesi üzerine aralarındaki WhatsApp yazışmalarını da kanıt gösteren M.K, şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ç. D. hakkında 'Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

c

"BANA 'BÜYÜYÜ BOZDURACAK KİMSE VAR MI' DİYE SORDU"

Ç. D., iddianamede yer alan ifadesinde M.K.'nın arkadaşı olduğunu bir gün kendisine kızının evi terk ederek biriyle kaçtığını, kızının üzerinde büyü olduğunu söylediğini, büyüyü bozduracak kimseyi tanıyıp tanımadığını sorduğunu söyledi.

ç

"HAYRINA" YAPMIŞ!

Kendisinin de Ulus'ta dükkanı olduğundan bazı cami hocalarının hayrına dua ettiklerini bildiği için bunu M. K.'ya söylediğini, M.K.'nın da kabul ettiğini ifade etti. Ç. D., M. K.'dan para almadığını, hayrına aracılık yaptığını savundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antakya ve Defne'de okullara 'sağanak yağış' tatiliAntakya ve Defne'de okullara 'sağanak yağış' tatili
Araçtan indiği sırada büyük şok yaşadıAraçtan indiği sırada büyük şok yaşadı
Sayıları 5 bine yakın! 81 ilde tek tek yakalandılar Sayıları 5 bine yakın! 81 ilde tek tek yakalandılar
Anahtar Kelimeler:
muska büyü büyücü
En Çok Okunan Haberler
Otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor? Tüm gözler 7 Temmuz'da!

Otomobil fiyatlarına indirim mi geliyor? Tüm gözler 7 Temmuz'da!

Rıdvan Dilmen Galatasaray kazanınca canlı yayında izleyenlere seslendi!

Rıdvan Dilmen Galatasaray kazanınca canlı yayında izleyenlere seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti! Türkiye'nin konuştuğu ifadeyle ilgili Özgür Özel'den açıklama: 'Erdoğan değil, ben çıkardım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti! Türkiye'nin konuştuğu ifadeyle ilgili Özgür Özel'den açıklama: 'Erdoğan değil, ben çıkardım'

Uçaktaki rezalet böyle kaydedildi! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler...

Uçaktaki rezalet böyle kaydedildi! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler...

Randevunuz iptal edilebilir! Saat detayına dikkat

Randevunuz iptal edilebilir! Saat detayına dikkat

Borç tartışması kanlı bitti! Kefil olduğu arkadaşı krediyi ödemedi...

Borç tartışması kanlı bitti! Kefil olduğu arkadaşı krediyi ödemedi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.