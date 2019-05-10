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Benin'de kaybolan Fransız turistler Burkina Faso'da kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:26 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyinde yapılan operasyonda, ikisi 1 Mayıs'ta Benin'de kaybolan Fransız turist, diğerleri de ABD'li ve Güney Koreli 4 kişi terörist grupların elinde kurtarıldı

Burkina Faso'da düzenlenen operasyonda, teröristlerin kaçırdığı 4 yabancının kurtarıldığı bildirildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, Burkina Faso, Benin ve Fransız ordusu, ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren terör gruplarına ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda, Benin'in kuzeyindeki Pendjari Ulusal Parkı'nda 1 Mayıs'ta rehberleriyle birlikte kaybolan 2 Fransız turist ile daha önceden kaçırılmış 1 Amerikalı ve 1 Güney Koreli kurtarıldı.

Fransız yetkililer, operasyon sırasında 2 Fransız askeri ve 4 militanın öldüğünü duyurdu.

Benin'de kaybolan turistlerin rehberinin cesedi pazar günü Pendraji Ulusal Parkı'nda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso Fransız turist rehine

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