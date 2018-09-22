HABER

Benin'de sosyal medya vergisi kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 20:08 | Son Güncelleme

Temmuz ayında yürürlüğe giren vergi, tepkiler üzerine iptal edildi

Afrika ülkesi Benin'de hükümet, temmuz ayında başlattığı sosyal medya ve internet vergisini, tepkiler üzerine yürürlükten kaldırdı.

Hükümetin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un, Maliye ve Dijital Ekonomi Bakanları ile GSM operatörleri temsilcileriyle yaptığı toplantıda, bazı sosyal ağ platformları ve internet vergilerinin iptal edildiği belirtildi.

Temmuz ayı sonunda açıklanan kararnameyle, iletişim hizmetlerinin (arama, kısa mesaj, internet) her birisi için yüzde 5 vergi konulmuştu. İnternet ve sosyal ağ platformlarında kullanılan her megabayt veri için 5 FCFA (Orta Afrika Frangı) ekstra vergi getirilmişti.

Karar, ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştı.

PARTNERÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladıÜnlü oyuncu seyirciyi tokatladı
Kargo ile kendisine uyuşturucu yolladıKargo ile kendisine uyuşturucu yolladı
/ek fotoğraflar/ Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'da/ek fotoğraflar/ Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
benin iptal kaldırıldı sosyal medya vergisi

En Çok Okunan Haberler

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük sürpriz! Alana böyle geldi

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Anadolu'nun ilk duble yolu bulundu

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.