Benin'de sosyal medya vergisi kaldırıldı

Afrika ülkesi Benin'de hükümet, temmuz ayında başlattığı sosyal medya ve internet vergisini, tepkiler üzerine yürürlükten kaldırdı.

Hükümetin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon'un, Maliye ve Dijital Ekonomi Bakanları ile GSM operatörleri temsilcileriyle yaptığı toplantıda, bazı sosyal ağ platformları ve internet vergilerinin iptal edildiği belirtildi.

Temmuz ayı sonunda açıklanan kararnameyle, iletişim hizmetlerinin (arama, kısa mesaj, internet) her birisi için yüzde 5 vergi konulmuştu. İnternet ve sosyal ağ platformlarında kullanılan her megabayt veri için 5 FCFA (Orta Afrika Frangı) ekstra vergi getirilmişti.

Karar, ülkede büyük tepkiyle karşılanmıştı.

