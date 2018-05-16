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Benzediği kişi ağızları açıkta bıraktı! Bu dönüşümü 20 milyon kişi izledi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
MAKYAJ STİLLERİ HABERLERİ  | 16.05.2018 11:05 | Son Güncelleme

Çinli vlogger He Yuhong bir makyaj sanatçısı ve işinin hakkını fazlasıyla veriyor. 26 yaşındaki He, video kanalında yayınladığı Leonardo De Vinci'nin başyapıtlarından biri olan Mona Lisa makyajıyla 20 milyondan fazla izlendi ve Çin sosyal medyasında viral oldu.

Benzediği kişi ağızları açıkta bıraktı! Bu dönüşümü 20 milyon kişi izledi

Başarılı bir makyaj sanatçısı olan Çinli vlogger He Yuhong, 4-6 saatlik makyajla Mona Lisa’ya, Taylor Swift’e ya da Selena Gomez’e dönüşebiliyor. Sonuç, gerçeğe yakınlığıyla şaşırtıyor.

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26 yaşındaki Yuhong, makyajla kendini Leonardo De Vinci’nin ünlü tablosundaki Mona Lisa’ya ya da ünlü şarkıcı Taylor Swift’e kolayca çevirebiliyor.

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Sosyal medyada yayınladığı videoları 20 milyondan fazla seyredilen makyaj sanatçısı, “Yüzünüzü boş bir kağıt gibi gördüğünüzde seçenekleriniz sonsuz” diyor.

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Yuhong’un her bir dönüşüm makyajı 4 ila 6 saat arasında sürüyor.

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İşte Yuhong’un makyajla gerçekleştirdiği çarpıcı dönüşümden örnekler...

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Taylor Swift

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Selena Gomez

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Cate Blanchett

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He Yuhong makyaj sanatçısı

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