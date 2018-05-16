Benzediği kişi ağızları açıkta bıraktı! Bu dönüşümü 20 milyon kişi izledi

Başarılı bir makyaj sanatçısı olan Çinli vlogger He Yuhong, 4-6 saatlik makyajla Mona Lisa’ya, Taylor Swift’e ya da Selena Gomez’e dönüşebiliyor. Sonuç, gerçeğe yakınlığıyla şaşırtıyor.

26 yaşındaki Yuhong, makyajla kendini Leonardo De Vinci’nin ünlü tablosundaki Mona Lisa’ya ya da ünlü şarkıcı Taylor Swift’e kolayca çevirebiliyor.

Sosyal medyada yayınladığı videoları 20 milyondan fazla seyredilen makyaj sanatçısı, “Yüzünüzü boş bir kağıt gibi gördüğünüzde seçenekleriniz sonsuz” diyor.

Yuhong’un her bir dönüşüm makyajı 4 ila 6 saat arasında sürüyor.

İşte Yuhong’un makyajla gerçekleştirdiği çarpıcı dönüşümden örnekler...

Taylor Swift

Selena Gomez

Cate Blanchett