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Benzin fiyatları 15 Mart 2022 güncel liste! Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Motorine indirim mi yapıldı? 15 Mart 2022 Salı

15.03.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları 15 Mart 2022 güncel liste vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sosyal medyada dolaşan akaryakıt indirimi iddiaları sonrası gözler Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Bu kapsamda Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Motorine indirim mi yapıldı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 15 Mart 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin fiyatları 15 Mart 2022 güncel liste! Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Motorine indirim mi yapıldı? 15 Mart 2022 Salı

15 Mart benzin fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sosyal medyada akaryakıt fiyatlarına indirim yapılacağı öne sürüldü. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan konuya ilişkin açıklama gelmedi fakat motorinde indirim yapıldı. Benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Motorine indirim mi yapıldı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Mart 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları ve son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

15 MART BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Bazı akayakıt firmalarının internet sitesindeki fiyatlara göre motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı. Fakat beklenen açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılmadı. Bu durum vatandaşların dikkatini çekti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, özel bir televizyon kanalında akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağı ve sonrasında zammın geri çekildiği haberleri üzerine EPGİS'i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

İSTANBUL'DA MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

İstanbul'da ortalama 22.82 TL'den satılan motorinin fiyatı 20.44 TL oldu.

ANKARA'DA MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

Ankara'da ortalama 22.90 liradan satılan motorinin litre fiyatı 20.52 TL oldu.

İZMİR'DE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

İzmir'de ortalama 22.90 liradan satılan motorinin fiyarı ise indirim sonrası 20.52 lira oldu.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

15 Mart Salı günü İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 20,35 TL'dir.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

15 Mart Salı günü Ankara'da benzinin litre fiyatı 20,44 TL'dir.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

15 Mart Salı günü İzmir'da benzinin litre fiyatı 20,46 TL'dir.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

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Ankara İstanbul İzmir son dakika haberi
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