Benzin ve motorine zam geldiği yönünde yönündeki haberlerin ardından birçok vatandaş Benzin ve motorine zam mı geldi? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmya başladı. EPGİS (Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası) sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Benzin ve motorine zam mı geldi? Benzin kaç para? Ne kadar oldu? Benzin motorin fiyatları nedir? 25 Şubat Cuma 2022 benzin ve motorin zammı ile ilgili ayrıntıları ve güncel fiyat durumu bilgisini sizler için derledik.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Benzinin litresine 1,61 TL, motorinin litresine ise 1,51 TL zam geldi. Konuya ilişkin açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan yapıldı.

BENZİN KAÇ PARA? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 1,61

Motorinde 1,51 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin ve motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösteriyor. Benzin ve Motorin zammına ilişkin açıklamada bulunan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası zammın 26 Şubat Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Benzinin litresi İstanbul'da 16,76 liraya Motorinin litresi 16,99 liraya yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Ankara'da 15,24 liradan satılan benzinin litresi 16,85 lira olacak. Ankara'da 15,57 liradan satılan motorinin litresi 17,08 lira olacak

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Benzin İzmir'de 16,87 liraya çıkacak. Motorin ise İzmir'de 17,08 liraya yükselecek.

