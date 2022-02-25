HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Benzin ve motorine zam mı geldi? Benzin kaç para? Ne kadar oldu? Benzin motorin fiyatları nedir? 25 Şubat Cuma 2022

Benzin ve motorine zam mı geldi? Benzin kaç para? Ne kadar oldu? Benzin motorin fiyatları nedir? 25 Şubat Cuma 2022

25.02.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorine zam mı geldi? sorusunun yanıtı EPGİS (Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası) tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Bu kapsamda Benzin ve motorine zam mı geldi? Benzin kaç para? Ne kadar oldu? Benzin motorin fiyatları nedir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 25 Şubat Cuma 2022 Benzin ve motorin zammı ile ilgili detaylar...

Benzin ve motorine zam mı geldi? Benzin kaç para? Ne kadar oldu? Benzin motorin fiyatları nedir? 25 Şubat Cuma 2022

Benzin ve motorine zam geldiği yönünde yönündeki haberlerin ardından birçok vatandaş Benzin ve motorine zam mı geldi? sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmya başladı. EPGİS (Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası) sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Benzin ve motorine zam mı geldi? Benzin kaç para? Ne kadar oldu? Benzin motorin fiyatları nedir? 25 Şubat Cuma 2022 benzin ve motorin zammı ile ilgili ayrıntıları ve güncel fiyat durumu bilgisini sizler için derledik.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Benzinin litresine 1,61 TL, motorinin litresine ise 1,51 TL zam geldi. Konuya ilişkin açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan yapıldı.

BENZİN KAÇ PARA? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 1,61
Motorinde 1,51 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin ve motorinin litre fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösteriyor. Benzin ve Motorin zammına ilişkin açıklamada bulunan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası zammın 26 Şubat Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Benzinin litresi İstanbul'da 16,76 liraya Motorinin litresi 16,99 liraya yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Ankara'da 15,24 liradan satılan benzinin litresi 16,85 lira olacak. Ankara'da 15,57 liradan satılan motorinin litresi 17,08 lira olacak

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU? 25 ŞUBAT 2022 CUMA

Benzin İzmir'de 16,87 liraya çıkacak. Motorin ise İzmir'de 17,08 liraya yükselecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD duyurdu! Ukrayna'ya 5 TIR gönderiliyorAFAD duyurdu! Ukrayna'ya 5 TIR gönderiliyor
Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlarBiden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar
Putin'den dünyaya ekonomi mesajıPutin'den dünyaya ekonomi mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor?

Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor?

Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirecek' çağrı

Zelenskiy'den Putin'e 'savaşı bitirecek' çağrı

Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Ukrayna ordusu sivil halka kamyonlardan silah dağıtıyor...

Seçim anketinde bomba sonuçlar! AK Parti ve MHP'nin oyları…

Seçim anketinde bomba sonuçlar! AK Parti ve MHP'nin oyları…

Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İlginizi Çekebilir

Yeniden şoku yaşadı! Bir ülke de daha yasaklandı

Yeniden şoku yaşadı! Bir ülke de daha yasaklandı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler

Bunu yiyene hastalık uğramıyor! Şifa dolu doğal antibiyotik

Bunu yiyene hastalık uğramıyor! Şifa dolu doğal antibiyotik

Tıp fakültesini bırakıp öyle bir iş yapıyor ki...

Tıp fakültesini bırakıp öyle bir iş yapıyor ki...

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.