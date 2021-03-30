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Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı

30.03.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yüksel Malçok (30), benzinle sobayı tutuşturmak isterken evini yaktı. İtfaiyenin 2 saat süren çalışması ile söndürülen yangında Malkoç yara almadan kurtulurken, ev kullanılamaz hale geldi.

Benzinle soba yakmak isterken evini yaktı

Yangın dün saat 22.00 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Bayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı evin ikinci katında yalnız başına oturan Yüksel Malkoç, sobayı yakmak için üzerine benzin döktü. Malkoç'un ateşi sobaya attığı sırada parlayan alevler sobanın yanında bulunan benzin bidonuna sıçradı. Alevler kısa sürede evi sararken, Malçok kendi imkanlarıyla evden çıktı.

KÖY KAHVESİNE GİDİP YARDIM İSTEDİ

Evi alevler içinde kalan Yüksel Malçok köy kahvesine giderek, buradaki vatandaşlardan yardım istedi. İki katlı ev alev topuna dönerken, yangına Orhangazi, Gemlik ve İznik’ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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