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Benzinlikte minibüs alev aldı, faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2020 12:52 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da bir benzinlikte yer altında bulunan yakıt deposunun girişinde park halinde bulunan minibüs bir anda alev aldı. Faciadan dönülen olayda yanan araç, benzinlik çalışanlarının müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Gaziosmanpaşa’daki bir benzin istasyonunda yaşandı. Benzinliğin yer altı deposunun yanında park halinde bulunan yolcu minibüsü, bir anda alev aldı. Alevleri gören çalışanlar, bir facianın yaşanma ihtimaline karşı, benzin istasyonunu hızlı bir şekilde tahliye ederken bir yandan da yangına müdahale etti. Minibüsün ön tarafında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra itfaiye ekipleri de kontrol amaçlı olarak olay yerine geldi. Yangının elektrik arızasından çıktığı tahmin ediliyor.

İHA

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