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  4. Beraber kahvaltı yaptığı kişiyi bacağından vurdu

Beraber kahvaltı yaptığı kişiyi bacağından vurdu

23.11.2020 13:08 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü’nde beraber kahvaltı yapan 2 kişi, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavgaya tutuştu.

Beylikdüzü’nde beraber kahvaltı yapan 2 kişi, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavgaya tutuştu. Olayda bir kişi yaralanırken polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, sabah 11.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesinde bulunan bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek davası olan iki kişi, araba kiralamak için bir iş hanına geldi. Araç kiralama işi biten şahıslar bir büfede kahvaltı yaptı. Daha sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden şahıslardan biri, silahına davranarak ateş etmeye başladı. Arkadaşını bacağında vuran şahıs, kiraladıkları araba ile olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler konu ile ilgili çalışma başlattı.

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