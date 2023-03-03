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Berat Kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün idrak edecek? 2023 dini günler takvimi

03.03.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar için önemli günlerden biri olan Berat Kandili tarihi için geri sayım başladı. Berat Kandili tarihi, Diyanet'in takviminde yer aldı. Bolca ibadet edilecek bu mübarek gecede Allah'tan af dilenecek. Peki Berat Kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün idrak edecek? İşte 2023 dini günler takvimi...

Berat Kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün idrak edecek? 2023 dini günler takvimi

Berat Kandili İslam dininde kutsal kabul edilir. Berat, Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir. Bu hayırlı günü ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, kandilin hangi güne denk geleceğini araştırıyor. Peki Berat Kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün idrak edecek? İşte 2023 dini günler takvimi...

Berat Kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün idrak edecek? 2023 dini günler takvimi

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, her yıl şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelir. Diyanet'in takvimine göre 6 Mart Pazartesi günü idrak edecek.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

Berat Kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün idrak edecek? 2023 dini günler takvimi

DİYANET BERAT KANDİLİ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Diyanet’in geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşım şu şekildeydi; Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir.

Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 19
Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki; “Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder" buyuruyor.

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