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Berat Kandili orucu sahur vakti ne zaman? Sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Kandil orucu sahur saat kaçta yapılır?

17.03.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahur vakti araştırmaları günün en popüler konuları arasında yer alıyor. Bugün yani 17 Mart Perşembe günü Berat Kandili olduğu için oruç tutan Müslümanlar iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyor. Kandili oruçlu geçirmek isteyen vatandaşlar sahur ve iftarın ne zaman yapılacağını öğrenmek için ezan saatlerini sorguluyor. Hz. Muhammed Berat Kandilini oruçlu geçirmenin ecri bir hayli fazladır diye buyurmuştur. İşte 2022 sahur vakti saatleri!

Berat Kandili orucu sahur vakti ne zaman? Sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Kandil orucu sahur saat kaçta yapılır?

Berat Kandili bu yıl 17 Mart Perşembe yani bugün idrak ediecek. İftar ve sahur vakitleri araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Müslümanlar oruçlu geçirecekleri Berat Kandili için bazı araştırmalar yapmaya başladı. İftar ve sahur vakitleri kandilde oruç tutacak vatandaşlar tarafından ilgi görüp araştırılıyor. Sahur, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Kandil gecelerinde tutulan nafile oruçların zamanı, geceyi takip eden gün ile olabilir hatta daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir. Vatandaşlar Berat Kandili günü tutacakları için öğrenmek için sahur vakitlerini araştırıyor. Merak edilen sahur vakitlerine dair detayları haberimizde işledik...

2022 SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul imsak vakti: 05:41

Ankara imsak vakti: 05:27

İzmir imsak vakti: 05:52

Kocaeli imsak saati: 05:38

Bursa imsak saati: 05:42

BERAT KANDİLİ ORUCU İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti İstanbul için saat 19.19'dur.
17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti Ankara için saat 19.04'tür.
17 Mart Perşembe Berat Kandili iftar vakti İzmir için saat 19.27, Bursa için saat 19.19'dur.

BERAT KANDİL'İNDE ORUÇ TUTMAK SÜNNET Mİ?

Beraat Kandili'nin gündüzünde oruç tutmak sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) bizlere şöyle buyurmuştur: "Şaban ayının yarısı (Berâet Gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Cenâb-ı Allah o gece güneşin batmasıyla dünya göğüne iner ve şöyle der: 'Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifâ dileyen yok mu; şifâ vereyim.' "

"Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci geresi (Berâet Gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar." (İbn Mace, İkametü's-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

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Oruç Berat kandili
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