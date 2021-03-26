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Berat kandilinde nasıl namaz kılınır? Berat kandili namazı kaç rekattır?

26.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beri olmak, kurtulmak, suçlu olmamak gibi anlamlara gelen "Berat gecesi" Müslümanların günahlarından kurtulup, ilahi bağışa ermelerinin umulduğu gece olarak biliniyor. Müslümanlar bu önemli gecede nasıl namaz kılınır sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve Berat kandili namazı kaç rekattır? İşte yanıtı...

Berat kandilinde nasıl namaz kılınır? Berat kandili namazı kaç rekattır?

Müslümanların günahlarından kurtulup, ilahi bağışa ermelerinin umulduğu gece olarak bilinen ve beri olmak, kurtulmak, suçlu olmamak gibi anlamlara gelen Berat Kandili, 27 Mart Cumartesi itibariyle idrak edecek. Müslümanlar bu önemli gecede nasıl namaz kılınır sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki Berat Kandili namazı nasıl kılınır ve Berat kandili namazı kaç rekattır?

BERAT KANDİLİ'NDE NASIL NAMAZ KILINIR? BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

100 Rekat olan namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." denilerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" şeklinde de niyet edebilirler.

Her rekatta bir Fatiha ile 10 ihlası şerif okunur. İki rekatta bir selam verilerek toplam 100 rekata tamamlanır. 100 rekat namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla beraber dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla birlikte başlayıp, imsak kesilinceye kadar sürer.

Namaza yatsının ardından başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 kere okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rekat kılmak daha faziletlidir. Zira bu namazın asıl özelliği, yapılan secdelerin fazla olmasıdır.


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Berat kandili

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