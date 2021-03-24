Berat kandilinde oruç tutulur mu? İşte Berat kandilinin önemi...

Berat Kandili bu sene de 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Hem Cuma gününün fazileti hem de içinde bulunduğumuz üç ayların önemi nedeniyle Berat Kandili oldukça önemli bir güne denk gelen Berat Kandili hakkında vatandaşlar araştırmalar yapmaya başladı. Peki Berat kandilinde oruç tutulur mu?

BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutulup tutulmayacağı konusunda bazı bilgiler açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle; "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."