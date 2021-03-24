Berat kandilinde oruç tutulur mu? İşte Berat kandilinin önemi...

Berat Kandili bu sene de 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Hem Cuma gününün fazileti hem de içinde bulunduğumuz üç ayların önemi nedeniyle Berat Kandili oldukça önemli bir güne denk gelen Berat Kandili hakkında vatandaşlar araştırmalar yapmaya başladı. Peki Berat kandilinde oruç tutulur mu?
Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutulup tutulmayacağı konusunda bazı bilgiler açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle; "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
Tefsirlerde Berat kandili ile ilgili olarak şu izahlar bulunmaktadır: "Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah Azze ve Celle de Berat Gecesinde mü'min kullarına berat yazar. Zaten bu gecenin dört adı vardır: "Mübarek Gece", "Berae Gecesi", "Sakk Gecesi. Belge ve senet. (Allah Teala bu gece mü'min kullarına beraet yazar)", "Rahmet Gecesi."
"Berat, beraet" kelimesi "el-berae" kelimesinin Türkçedeki kullanılış biçimidir. Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamına gelmektedir.
"Beraet" iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlahi bağışa ermeleri umulduğundan Berat Gecesi denmiştir.
Bazı alimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de bu geceye çok daha önem kazandırmaktadır.