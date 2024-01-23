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  4. Berdan Mardini'nin eski karısı ve Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı aşklarla gündem olmuştu... Şimdi de Bircan Bali ile aşk yaşıyor! Saraçoğlu'ndan olay gönderme

Berdan Mardini'nin eski karısı ve Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı aşklarla gündem olmuştu... Şimdi de Bircan Bali ile aşk yaşıyor! Saraçoğlu'ndan olay gönderme

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 15:38 | Son Güncelleme:
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Gülşah Saraçoğlu ile defalarca kez olaylı şekilde ayrılan Gökhan Göz kendisini program yaptığı sırada sık sık eleştiren Bircan Bali ile aşk yaşıyor. Aşk iddialarından sonra Gülşah Saraçoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımının ikiliye gönderme olduğu iddia edildi.

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu bir dönem Gökhan Göz ile bir küs bir barışık aşk yaşamıştı.

Bu aşktan bir süre sonra ise Göz, Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler ile birlikte olmuştu.

BİRCAN BALİ

Gökhan Göz şimdi de yeni aşkıyla dikkat çekti. Göz, bir dönem kendisini çok eleştiren Bircan Bali ile aşk yaşıyor. Bircan Bali yeni sevgilisiyle pozlarını sosyal medyada Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısıyla paylaştı.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iş insanı Gökhan Göz ile bir ayrılıp bir barıştığı ilişkisini bir süre önce sonlandırmıştı.

bircan bali

"KUMAŞ ÖNEMLİ"**

Bu paylaşımlardan sonra Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Paylaşımın ikiliye gönderme olduğu iddia edildi. Saraçoğlu, paylaşımında, "Kumaş önemli" notunu düştü. Paylaşıma yorum yağdı. Saraçoğlu'nun, paylaşımına "Bircan Bali'yi kastetti" gibi yorumlar geldi.

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Bircan Bali Modacı Bülent Ersoy sevgilisi ele
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