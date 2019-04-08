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Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, mazbatasını aldı

İZMİR (AA) - CHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu'nun kararıyla geçersiz oyların yeniden sayıldığı Bergama'da belediye başkanlığını kazanan AK Parti adayı Hakan Koştu, mazbatasını aldı.

Eşi Yıldız Koştu'yla Bergama Adliyesi'ne giden Hakan Koştu'ya, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Emrah Sarıkaya verdi.

Daha sonra Bergama Belediyesi'ne geçen Koştu, görevi CHP eski Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'ten devraldı.

Hakan Koştu'yu kutlayıp başarılar dileyen Gönenç, "Bu bir bayrak yarışı, ben 10 yıl burada görev yaptım. Çok doğal olarak yaptığımız işleri beğenenler oldu eleştirenler de oldu. Buradan oy versin, vermesin tüm Bergamalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu onurlu görevi Bergamalılardan aldığı yetkiyle sevgili Hakan Koştu ve arkadaşları yürütecekler. Ben de eski bir belediye başkanı olarak ihtiyaç duyulursa eğer destek olmaya çalışacağım. Bu seçimde umarım kazanan güçlenen Bergama olur." dedi.

Meclis üyesi olduğu dönemde hiçbir nezaketsizlik yaşamadan Bergama için çalıştıklarını anlatan yeni başkan Koştu da seçim sonucunun herkes için hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin bittiğini anımsatan Koştu, şöyle konuştu:

"Buradan İdris Bey'e de teşekkür ediyorum. Karşılıklı olarak seçim döneminde hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı, kimse kimseye herhangi bir kırıcı ifade kullanmadı. Bundan dolayı da her iki ittifak mensuplarına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm belediye başkanlarının bu ilçe için emeği olmuştur. Sayın Başkan Mehmet Gönenç'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonra artık Bergama'ya hizmet etme zamanıdır. Bergama'ya hizmet çıtasını bundan sonra daha yukarıya taşıyacağız. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayırlı hizmetler yapmak nasip olur."

Konuşmaların ardından Koştu, Gönenç'e çiçek ve plaket takdim etti.

Mehmet Gönenç de Koştu'ya belediyenin mührünü teslim etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Bergama ilçesinde AK Parti 33 bin 406, CHP ise 32 bin 874 oy almıştı. CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde toplamda 220 sandıkta belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği geçersiz oylarının yeniden sayılması yönünde itiraz etmiş, itirazın reddedilmesinin ardından Canbaz, konuyu İzmir İl Seçim Kurulu'na taşımıştı.

İl Seçim Kurulu'nun kararı üzerine dün yaklaşık 13 saat süren sayımın ardından AK Parti'nin oyu 35 artarak 33 bin 441'e, CHP'nin oyu ise 22 artarak 32 bin 896'ya yükselmişti. Belediye meclis üyeliğinde ise AK Parti'nin oyu 31 artarak 33 bin 72'ye, CHP'nin oyu ise 21 artarak 31 bin 735'e yükselmişti.

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Bergama Mazbata seçim tören

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