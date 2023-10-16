Bergüzar Korel isyan etti! "Yıllardır ibadet eden insanların..."

Uzun zaman sonra setlere dönen Bergüzar Korel sık sık set hayatının zorluklarına dair paylaşım yapınca eleştirilmişti. "Sanki asgari ücretle çalışıp zorla işe gidiyor" eleştirilerine maruz kalan Korel günler sonra kendi gündeminin dışına çıktı.

İsrail-Hamas çatışmaları artarak devam ederken sivil ölümleri de artıyor. Kan donduran görüntülerin yayıldığı sosyal medyada paylaşım yapan Korel "Günlerdir bir sürü şey yazdım sildim. Mesele benim ne yazdığım ne hissettiğim değil "dedi.

Bergüzar Korel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mesele çok uzun zamandır bombalanan bir halkın 7 Ekim'den beri olan saldırılar kadar gündemde olmaması. Sanki yıllardır olan zulüm o toprağın ve halkın kaderi... Sivillerin, çocukların öldürüldüğü bir savaşta herhangi bir taraf olmak asla mümkün değil fakat yıllardır ibadet eden insanların üzerine yağdırılan bombaları, tecavüz edilen kadınları, kaçırılan çocukları ve kaçmaya çalışan halkın katledildiğini de unutmayalım olur mu?"

