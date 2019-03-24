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Berlin'de "Aşıklar Şöleni" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 03:00 | Son Güncelleme

Berlin'de "Aşıklar Şöleni" düzenlendi

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de "Aşıklar Şöleni" adlı etkinlik düzenlendi.

Berlin Hacı Bektaş Kültür Derneği’nin organizasyonunda Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği ve Berlin Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Werkstatt der Kulturen salonuna gerçekleştirilen "Aşıklar Şöleni"ne Aşık Maksut Feryadi, Aşık Nuri Çırağı ve Aşık Alirıza Ezgi katıldı.

Etkinliğe Berlin'de yaşayan Aşık Kemteri de katkıda bulundu.

Aşıklar etkinlikte, karşılıklı atışarak türküler söyledi ve hikayeler anlattı.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, aşıkların izleyicilere unutulmaz anlar yaşattıklarını belirterek, aşıkların Dede Korkut'tan bu yana yaşatılan aşıklar geleneğini sürdürdüğünü ve böylelikle Türk kültürüne önemli katkılar yaptıklarını ifade etti.

Aydın, aşıkların gelecek hafta Köln ve Essen kentlerinde de sahne alacaklarını kaydetti.

Berlin Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Feyzullah Bahçi de Türkiye’nin geleneğini Almanya’ya taşımak ve burada tanımak istediklerini dile getirdi.

Etkinliğe Türk sivil toplu örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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