Berlin’de eğlence sektöründen protesto: "Çöküşün eşiğindeyiz"

Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarından olumsuz etkilenen etkinlik ve eğlence sektörü çalışanları protesto gerçekleştirdi.

Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, getirilen kısıtlamalardan birçok kesim olumsuz etkilendi. Başkent Berlin’de eğlence ve etkinlik sektörü çalışanları “12’yi 5 Geçiyor” adı altında çöküşün eşiğinde olduklarını ifade ederek protesto gerçekleştirdi. Protestoda salgına yönelik alınan önlemleri Almanya’daki etkinlik ve eğlence sektörüne verdiği zarara dikkat çekilerek siyasetçiler uyarıldı. "AlarmstufeRot" (Kırmızı Alarm) İttifakı adı altında bir araya gelen sektör temsilcileri, protesto duyurusunda "unutulmuş endüstri büyük ölçüde çöküşün eşiğinde" ifadesini kullandı. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde gerçekleştirilen protestoya yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Gösteride üzerinde "etkinlik sektörü" yazan sembolik bir tabut da sergilendi.

Sektöre destek talebi

Protestoda yapılan konuşmalarda sektörün ayakta durabilmesi için en büyük görevin politikacılara düştüğünü belirten göstericiler, kendilerine verilen sözlerin tutulmasını, destek paketlerinin devam etmesini ve vergide kolaylık sağlanmasını talep etti. Bankalardan kredi almaya hazır olduklarına da değinen göstericiler, uzun vadeli ve düşük faizli ödenebilir kredi önerileri beklediklerini duyurdu. “Geleceğimiz için perspektife ihtiyacımız var” diyen bir konuşmacı, bu doğrultuda politikacılarla diyaloğu sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Etkinlik ve eğlence sektörü, 130 milyar Euro cirosu ve 1 milyon doğrudan çalışanıyla Almanya’nın en büyük 6. sektörü konumunda. Covid-19 salgınının başladığı andan itibaren hiçbir faaliyette bulunamayan ve salgından en fazla etkilenenler arasında yer alan sektör, var olma savaşı veriyor.

Brandenburg Kapısı önünde geniş bir alana yayılan göstericilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına çoğunlukla uydukları görüldü. Polis, maske takmayan az sayıdaki göstericiyi uyardı.

