Beş elektrik motorlu traktör Steyr Konzept karşınızda!

Steyr Konzept çok ama çok iyi bir konsept olsa da, onun en dikkat çeken yönü bir dizel motor ve beş elektrik motora sahip olması. Hibrit sistem modele tork anlamında çok şey sunacak. Konzept tarafından kullanılan elektrik motorlarından dördü tekerlek göbeklerinde bulunur. Gücünü bu motorlar merkeze monte edilmiş bir pil paketinden alır. Steyr, bu sistemin, daha az hareketli parçaya sahip olduğu ve verimi oldukça yüksek olduğunu belirtmişti.

Karmaşık hibrit sistem ayrıca yokuş aşağı giderken enerjiyi geri kazanabilir ve depolayabilir bir yapıya sahip. Traktör standart bir priz aracılığıyla da kolayca şarj edilebilir. Dört tekerleğin her birinde elektrik motorlarının kullanılması, aynı zamanda aracın gücü tam olarak ihtiyaç duyulan yere gönderebileceği anlamına geliyor. Bu sayede kaygan çiftlik yolları ve çimenli alanlar için yol tutuş ve tahrik her zaman mükemmel olacaktır.



