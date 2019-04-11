HABER

"Beş ilçede mazbata verilmemesi yoluna gidilmiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 15:32 | Son Güncelleme

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar: - "Beş ilçede KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle tutanak iptali yani mazbata verilmemesi yoluna gidilmiştir. Şu an karara bağlanan beş tane belediye var. Van'da Edremit, Tuşba, Çaldıran ilçeleri, Erzurum'da Tekman ilçesi, Kars Digor'da Dağpınar Beldesi. Bağlar ilçesi de incelenmektedir. Henüz karar çıkmadı"

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, "Beş ilçede KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle tutanak iptali, yani mazbata verilmemesi yoluna gidilmiştir. Şu an karara bağlanan beş tane belediye var. Van'da Edremit, Tuşba, Çaldıran ilçeleri, Erzurum'da Tekman ilçesi, Kars Digor'da Dağpınar Beldesi. Bağlar ilçesi de incelenmektedir. Henüz karar çıkmadı." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde toplanan HDP'li milletvekilleri adına açıklama yapan Mithat Sincar, YSK'nin, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi kararını eleştirdi.

Sancar şunları söyledi:

"KHK'lı olup da başvuru yapan adaylarımıza biz hiçbir şekilde 'başvuru yapmayın' demeyiz. KHK ile ihraç edilme, seçilme yeterliliğine bir engel değildir. Olağanüstü itirazımızı yapacağız. YSK'nin bu olağanüstü itirazı değerlendirip, seçimleri iptali yoluna gitmesini de bir parça sineye çekebiliriz. Bu karar verilmeseydi çok daha iyi olurdu. En azından şimdi zararı aza indirme imkanı vardır. Seçimlerin iptali talebiyle olağanüstü itiraza başvuracağız."

Sancar, YSK'ye eleştirilerde bulunarak, şöyle devam etti:

"YSK'nin seçim süreci boyunca adaylık geçerlik koşulları ile ilgili ayrıntılı kurallar içeren genelgeleri vardır. Bu konu hiçbir aşamada gündeme gelmemiştir. YSK, KHK ile ihraç edilmenin milletvekili seçilmeye engel olmadığını içtihat altına almıştır. Kurallar ve kanunlar ortadayken seçimden sonra hangi sebeple kural değiştiriliyor? YSK yetkisini aşmıştır."

Seçim güvenliğinin YSK eliyle ortadan kalktığını savunan Sancar, "Bunun sonucu sadece seçim güvenliği ile sınırlı kalmaz. Türkiye'nin demokrasi ve hukuk devleti çerçevesinde toplumsal barışını sağlama ihtiyaçlarını da çok ciddi manada zedeler." iddiasında bulundu.

Sancar, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir belediyeleri olmak üzere, 26 yerde adayların mazbatalarını alamadığını söyledi.

Gazetecilerin KHK'lı olduğu için mazbatasını alamayan belediye başkanı sayısına ilişkin sorusuna Sancar, "Beş ilçede KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle tutanak iptali yani mazbata verilmemesi yoluna gidilmiştir. Şu an karara bağlanan beş tane belediye var. Van'da Edremit, Tuşba, Çaldıran ilçeleri, Erzurum'da Tekman ilçesi, Kars Digor'da Dağpınar Beldesi. Bağlar ilçesi de incelenmektedir. Henüz karar çıkmadı." cevabını verdi.

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...' Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
MYP lideri Yılmaz "Tek vaadimiz faizsiz bir Türkiye"MYP lideri Yılmaz "Tek vaadimiz faizsiz bir Türkiye"
Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti 
Anahtar Kelimeler:
Halkların Demokratik Partisi HDP KHK YSK

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Diğer Haberler
Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet Partililer polisle tartıştı

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

DSP'li meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.