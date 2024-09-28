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  4. Beş kadınla aynı anda evli olan Brezilyalı fenomen Arthur O Urso eşlerinin daha iyi hissetmesi için cinsel organ ameliyatı oldu! "Estetiğin ötesinde..."

Beş kadınla aynı anda evli olan Brezilyalı fenomen Arthur O Urso eşlerinin daha iyi hissetmesi için cinsel organ ameliyatı oldu! "Estetiğin ötesinde..."

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.09.2024 14:45
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Brezilyalı fenomen Arthur O Urso, penis enjeksiyonu amleiyatı yaptırdıktan sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. Fenomen isim ameliyatın özgüvenini arttırdığını söylerken, "Bunu kendimin ve eşlerimin daha iyi hissetmesi için yaptırdım. Şu anda iyileşiyorum ve tıbbi tavsiyeleri takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beş kadınla aynı anda evli olan Brezilyalı fenomen Arthur O Urso eşlerinin daha iyi hissetmesi için cinsel organ ameliyatı oldu! "Estetiğin ötesinde..."

Geçtiğimiz yıllarda aynı anda 9 kadınla evlenerek dünya basınında manşetlerde yerini alan Brezilyalı fenomen Arthur O Urso, eşlerinden 5'nin çok eşli evliliklerini terk ederek boşanmaya karar verdiğini söylemişti. Aynı anda evli olduğu 4 eşini de kaybetmek istemeyen fenomen isim son derece ilginç bir yola başvurarak cinsel organ enjeksiyonu yaptırdı.

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Fenomen isim penisini büyütmek için 3.500 sterlin (yaklaşık 159 bin TL) ameliyat ücreti ödediğini ifade ederken, "İlk birkaç gün sabırlı olmak çok önemliydi. Eşlerim her konuda beni destekliyor.Bunu yaptıran diğer erkeklerle konuşmak, birçokları için bunun estetiğin ötesinde olduğunu anlamama yardımcı oldu. Kendi bedeninizi nasıl algıladığınızı iyileştirmek muazzam bir tatmin getiriyor" dedi.

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