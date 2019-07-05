- "Beş yıl içinde sınıflar atölyeye dönüşecek"

ADEM BALTA- Gazi Üniversitesi Bilişim Garaj Akademisi Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, "Kuramsal bilginin verildiği sınıf sayısı beş yıl içerisinde hızla azalmaya başlayacak. Ben bütün eğitim kurumlarını şimdiden uyarıyorum. Beş yıl içerisinde sınıflarınızı kapatıp onları atölyeye dönüştürmeye başlayacaksınız." dedi.
Özdemir, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplanan Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu üyelerine bilgi verdi.
Eğitim modelinin teknolojik gelişmelere göre yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Özdemir, aksi takdirde işsiz insanların sayısının artacağını ifade etti.
Özdemir, yeni neslin, teknolojinin getirdiği dönüşüme göre eğitilmesi gerektiğini aksi takdirde teknolojide ilerlemiş toplumların bile ciddi şekilde gerileyeceğini belirterek, "Önümüzdeki 15 yılda şu andaki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin sahip olacağı bilgi, becerilerini yeniden yapılandıran toplumlar dünyanın hızla ilerleyen toplumları olacaklardır. Bunu yapmayan toplumlar, Sanayi Devrimi’ne ayak uyduramayan Afrika toplumlarına benzer şekilde köle durumuna, hatta, belki köle bile değil, onun da altında tamamen işlevsiz bir durumuna düşebilir. Çünkü günümüzde artık işsizlikten değil, işlevsizlikten bahsediliyor. Bugün işsiz olsanız yarın bir iş bulabilirsiniz. Ancak önümüzdeki yıllarda dünyanın her yerinde insanların işlevsiz kalacağı bir dönemden bahsediliyor. İşlevsiz insanların sayısının arttığı toplumlar göreceğiz." şeklinde konuştu.
Özdemir, teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak kas gücü öneminin her geçen gün azaldığını, gelişmiş ülkelerin başka ülkelerde ucuz kas gücü için kurdukları fabrikalarını kapattıklarını vurguladı.
Yakın zamanda Honda'nın Türkiye’yi terk etme kararının bu nedenle alındığını kaydeden Özdemir, "Honda'nın kararı Türkiye’deki krizle ilgili bir şey değil. Artık o robotlar, yazılımlar, akıllı cihazlar, dronlar, üç boyutlu makineler sizin ucuz kas gücünüzü anlamsız hale getiriyor. Günümüzde, matbaa ve buhar makinesinin getirdiği dönüşümden çok daha hızlı bir dönüşümle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
Selçuk Özdemir, eğitim modelinin dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, sanayi devrimindeki klasik, kolunun altına kitabı sıkıştıran, sınıfa giren, elindeki o bilgiyi öğrencilere aktaran öğretmenliğin sonuna gelindiğini, bundan sonra öğretmenlerin en hızlı şekilde yeni döneme ayak uydurabilmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.
Dünyada öğretmen modelinin değiştiğine işaret eden Özdemir, "Öğretmenin artık öğretme sorumluluğu bitiyor. Öğretmen, öğrencinin öğrenmesine yardımcı olan bir pozisyonda olmak zorunda. Çünkü artık bilgi hepimizi aşmış durumda. Hiçbir öğretmen alanıyla ilgili değişimleri, güncellemeleri birebir izlemek ve onu öğrenciye yansıtma lüksüne sahip değil. Bütün alanlarda artık öğretmenler yetersiz kalmaya başladı. O yüzden biz öğrencilerle beraber öğrenen bir öğretmenliğe doğru geçiş yapmak zorundayız ve öğrencilerimizin de artık pratik boyutlarda ilerlemesi lazım." diye konuştu.
- "Beş yıl içinde sınıflar atölyeye dönüşecek"
Çocuklar için hayallerini hayata geçirebilecek ve teorik bilgi ile uygulamalı bilgiyi bir araya getirebilecekleri bir eğitim ortamının hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Özdemir, "Bu sürecin nasıl gittiğinin farkında olan gelişmiş ülkelerde eğitim artık bu tarafa doğru gitmeye başladı. Hatta kuramsal bilginin verildiği sınıf sayısı beş yıl içerisinde hızla azalmaya başlayacak. Ben bütün eğitim kurumlarını şimdiden uyarıyorum. Beş yıl içerisinde sınıflarınızı kapatıp onları atölyeye dönüştürmeye başlayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de okulların içinde atölyelerin açıldığını ancak dünyada okulların atölyeye dönüşme süreci yaşandığını kaydeden Özdemir, "Artık okulda atölye açılmıyor, okulun kendisi atölye olmaya başlıyor. Umarım bizde de benzer bir süreç olur." dedi.
Özdemir, ABD gibi ülkelerde iyi üniversitelerden mezun olan öğrenciler arasında maaşlı bir yerde işe girmenin ayıplanır hale geldiğini, insanların 'madem zekisin, niye kendi işini kurmuyorsun?' sorusunu sorduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:
"Ben her gün Twitter’da, sosyal medya mecralarında mühendislerimizin iktisat mezunu gençlerimizin 'Devletimiz bize niye iş vermiyor?' diye TT olma savaşlarını üzülerek seyrediyorum. Çocuklarımıza artık devletlerin bile dünyada istihdamı azalttığını, artık devletlerin insanlara iş vermeyeceğini söylemek gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda 10 kişinin imzası ile aldığımız belgeyi şimdi online sistemiyle üç saniye içinde alıyoruz. Nerede kaldı o 10 kişi? 10 kişinin tamamı dışarıda. Artık devletler bile istihdam etmek istemiyor insanları. Gençlerimize bu gerçeği söylememiz lazım. Küçük yaştan itibaren çocuklarımızın teste boğulmasını engelleyip üreterek, yaparak, disiplinler arası iş birliği içerisinde yaratıcı zekalarını, eleştirel zekalarını kullanarak pişmelerini sağlamamız lazım."