- "Beş yıl içinde sınıflar atölyeye dönüşecek"

Özdemir, yeni neslin, teknolojinin getirdiği dönüşüme göre eğitilmesi gerektiğini aksi takdirde teknolojide ilerlemiş toplumların bile ciddi şekilde gerileyeceğini belirterek, "Önümüzdeki 15 yılda şu andaki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin sahip olacağı bilgi, becerilerini yeniden yapılandıran toplumlar dünyanın hızla ilerleyen toplumları olacaklardır. Bunu yapmayan toplumlar, Sanayi Devrimi’ne ayak uyduramayan Afrika toplumlarına benzer şekilde köle durumuna, hatta, belki köle bile değil, onun da altında tamamen işlevsiz bir durumuna düşebilir. Çünkü günümüzde artık işsizlikten değil, işlevsizlikten bahsediliyor. Bugün işsiz olsanız yarın bir iş bulabilirsiniz. Ancak önümüzdeki yıllarda dünyanın her yerinde insanların işlevsiz kalacağı bir dönemden bahsediliyor. İşlevsiz insanların sayısının arttığı toplumlar göreceğiz." şeklinde konuştu.

Özdemir, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplanan Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu üyelerine bilgi verdi.

Özdemir, teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak kas gücü öneminin her geçen gün azaldığını, gelişmiş ülkelerin başka ülkelerde ucuz kas gücü için kurdukları fabrikalarını kapattıklarını vurguladı.

Yakın zamanda Honda'nın Türkiye’yi terk etme kararının bu nedenle alındığını kaydeden Özdemir, "Honda'nın kararı Türkiye’deki krizle ilgili bir şey değil. Artık o robotlar, yazılımlar, akıllı cihazlar, dronlar, üç boyutlu makineler sizin ucuz kas gücünüzü anlamsız hale getiriyor. Günümüzde, matbaa ve buhar makinesinin getirdiği dönüşümden çok daha hızlı bir dönüşümle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Selçuk Özdemir, eğitim modelinin dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, sanayi devrimindeki klasik, kolunun altına kitabı sıkıştıran, sınıfa giren, elindeki o bilgiyi öğrencilere aktaran öğretmenliğin sonuna gelindiğini, bundan sonra öğretmenlerin en hızlı şekilde yeni döneme ayak uydurabilmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Dünyada öğretmen modelinin değiştiğine işaret eden Özdemir, "Öğretmenin artık öğretme sorumluluğu bitiyor. Öğretmen, öğrencinin öğrenmesine yardımcı olan bir pozisyonda olmak zorunda. Çünkü artık bilgi hepimizi aşmış durumda. Hiçbir öğretmen alanıyla ilgili değişimleri, güncellemeleri birebir izlemek ve onu öğrenciye yansıtma lüksüne sahip değil. Bütün alanlarda artık öğretmenler yetersiz kalmaya başladı. O yüzden biz öğrencilerle beraber öğrenen bir öğretmenliğe doğru geçiş yapmak zorundayız ve öğrencilerimizin de artık pratik boyutlarda ilerlemesi lazım." diye konuştu.