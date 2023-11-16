Beşar Esad, Suriye'de 25. kez af ilan etti

Arap Baharı'nın etkisi ile 2011'de Suriye'deki halk ayaklanması tüm dünyayı etkileyen bir iç savaşa dönüştü.

Uzun yıllar sonra bugün halen çatışmaların devam ettiği, Suriyelilerin yüzlerce gruba ayrıldığı, şehirlerin yerle bir olduğu ülkede askeri ve siyasi birlik sağlanamıyor.

Tüm yaşananlara rağmen koltuğunu koruyan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise savaş nedeniyle ülkeyi terk eden vatandaşlarının ülkeye geri dönmeleri için af çıkarmaya devam ediyor.

Daha önce 24 kez Suriye halkına yönelik af ilan eden ve halkından geri gelmelerini isteyen Esad, bu çağrılarında başarılı olamamıştı.

Ancak çağrılarına devam etmekten vazgeçmiyor.

GENEL AF İLAN ETTİ

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinde yeniden genel af ilan etti.

İdam cezaları ömür boyu hapse çevrilecek

Esad'ın imzaladığı kararname ile idam cezaları ömür boyu hapse çevrilecek, ömür boyu hapis cezasına çarptırılanların ise cezaları 20 yıla indirilecek.

16 Kasım'dan önceki suçlar için geçerli

Genel af 16 Kasım'dan önceki suçları kapsıyor.







