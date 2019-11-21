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Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldırmıştı! Kameralara gülümseyerek gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. adliyeye sevk edildi. Berrak K.’nin adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen kameralara karşı gülmesi dikkat çekti.

Bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E. Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı. Aynı kadın olaya tepki gösteren bir kişiyle de kavga etti. Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı Büyükçekmece'de gözaltına aldı. Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Berrak K. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Başörtülü Kadına Saldırı

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