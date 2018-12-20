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Beşiktaş'ta gürültü cinayeti zanlısı fitness hocası İbrahim Y. yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 17:18 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Y., Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada dün meydana gelen olayda, Nefise Dolapçı (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası İbrahim Y. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Yener'i yakaladı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen İbrahim Yener ifadesinin ardından savcılığa sevkedilecek.

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NE OLMUŞTU?

Olay dün saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir apartman görevlisi olan Nefise Dolapçı’yı (48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi. Bunun üzerine bir üst kata çıkan Dolapçı, fitness hocası olduğu belirtilen ve 2 ay önce taşınan adamın kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen adam, sinirle kapıyı açtı. Bunun üzerine kadın, adamı sessiz olması için uyardı. Ancak kadın ile adam arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, adam bıçakla kadının boğazını kesti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
3 AY MI DESEM! 6 AY MI DESEM! BELKİ DE TAM 1 YIL YATARRRRR! SONRA İYİ HAL! CİCİ DAVRANIŞ! MASUM BAKIŞLAR, BİDE MAHKEMEYE TAKIM ELBİSE KIRAVATLA GELİRSEEEEE..OLDU BU İŞ, DENETİMLİ SERBESTLİK DİYE BİŞEY VAR DOSTLAR..HAPİSTE TUTTUKLARINI DENETLEYEMEYEN İDARECİLER... DIŞARDA BİZ DENETLERİZ DEYİP SALARLAR ARAMIZA BU İNSANLIK DÜŞMANI VAHŞİYİ! EEE SONRA NE OLUR, BİR GARİBANA DENK GELİR ONUNDA YAKAR CANINI, BİRİLERİ YİNE BABASIZ YADA ANASIZ KALIR, YADA GÖZÜNDEN SAKINDIĞI EVLADI OLUR..OTURUR AĞLAR KÖTÜ KADER DİYE HALİNE..YADA KENDİSİNDEN DİŞLİ BİRİNE DENK GELİR..SIKIVERİR BUNUN BOĞAZINI TEMİZLENMİŞ OLUR
Adelet yerini bulması dileğimle Türk polisi yakalar
kesin idam edilir..
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