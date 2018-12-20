Beşiktaş'ta gürültü cinayeti zanlısı fitness hocası İbrahim Y. yakalandı

Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki binada dün meydana gelen olayda, Nefise Dolapçı (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası İbrahim Y. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Yener'i yakaladı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen İbrahim Yener ifadesinin ardından savcılığa sevkedilecek.

NE OLMUŞTU?

Olay dün saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir apartman görevlisi olan Nefise Dolapçı’yı (48) üst kattaki komşuları arayarak giriş kattaki kişinin çok gürültü yaptığını ve sessiz olması için uyarmasını istedi. Bunun üzerine bir üst kata çıkan Dolapçı, fitness hocası olduğu belirtilen ve 2 ay önce taşınan adamın kapısını çaldı. İçeride nişanlısı ile kavga ettiği iddia edilen adam, sinirle kapıyı açtı. Bunun üzerine kadın, adamı sessiz olması için uyardı. Ancak kadın ile adam arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, adam bıçakla kadının boğazını kesti.

