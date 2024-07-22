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  4. Beşiktaş'ta kamyon apartmana çarptı! Mahsur kalan vatandaşlar pencereden tahliye edildi

Beşiktaş'ta kamyon apartmana çarptı! Mahsur kalan vatandaşlar pencereden tahliye edildi

22.07.2024 18:46
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Beşiktaş'ta, park halindeyken inşaat malzemeleri indirildiği sırada yokuş aşağı hareket eden kamyon, bir binanın girişine çarparak durabildi. Apartmanın girişinin kapanması nedeniyle içeride mahsur kalan bina sakinleri itfaiye tarafından pencereden tahliye edildi.

Beşiktaş'ta kamyon apartmana çarptı! Mahsur kalan vatandaşlar pencereden tahliye edildi

Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokak'ta inşaat malzemelerinin indirildiği park halindeki 34 CYS 237 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı.

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Sürücüsüz kamyon yokuş aşağı hızla hareket ederek bir apartmanın girişine çarparak durabildi, bu sırada doğal gaz kutusunun hasar alması sonucu etrafa gaz kokuları yayıldı.

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MAHSUR KALDILAR

Bina sakinleri apartmanın girişinin kapanması nedeniyle içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
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Doğal gaz ekipleri gaz kaçağını kontrol altına alırken itfaiye çalışanları ise binada kalanları pencereden tahliye etti. Ekiplerin kamyonu kaldırmak için çalışması sürüyor.

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Kamyondan kepçenin inşaat malzemelerini indirdiği sırada hareket ettiğini anlatan Emin Karadağ "Kamyon kayarak evin içine girdi. İçeridekilerin hepsini tahliye ettiler. Yaralı veya can kaybı yok." diye konuştu.

Açelya Ayçin ise itfaiye ekipleri tarafından pencereden çıkarıldığını ifade ederek "İnsanların sesiyle uyandık duruma, bir patlama yaşanmadı." dedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kamyon beşiktaş
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