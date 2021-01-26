HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beşiktaş’ta dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Beşiktaş’ta dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

26.01.2021 18:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta tatil için ülkeye gelen Rus uyruklu 2’si kadın 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Beşiktaş Akaretler’de önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rus uyruklu Alexandra Russonova (27), Alexandra Valkavov (21) ve Maxim Medvedev (29) yolda yürüdükleri esnada arkalarından yaklaşan Hasan Hüseyin Y.

Beşiktaş’ta tatil için ülkeye gelen Rus uyruklu 2’si kadın 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beşiktaş Akaretler’de önceki gün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Rus uyruklu Alexandra Russonova (27), Alexandra Valkavov (21) ve Maxim Medvedev (29) yolda yürüdükleri esnada arkalarından yaklaşan Hasan Hüseyin Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Dehşet anlarının kameralara yansıdığı olayda, yaralı turistler ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı 24 saat geçmeden Beyoğlu Cihangir’deki bir camide kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde işlemleri yapılan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.
Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Öte yandan savcılığa çıkarılan şüphelinin ifadesinin alındığı esnada, saldırıyı neden gerçekleştirdiğini bilmediğini söylediği öğrenilmişti.
Savcılığın ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme
Huawei nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?Huawei nasıl okunur? Türkçe nasıl söylenir?

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Annesini ve ağabeyini vahşice öldürdü

Dehşet! Annesini ve ağabeyini vahşice öldürdü

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 26 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İstanbullular dikkat! Yoğunluk yüzde 78

17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme

17 yaşındaki Zerda Curka'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Korkutan patlama sesinin nedeni belli oldu

Korkutan patlama sesinin nedeni belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.