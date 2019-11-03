HABER

Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 22:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta otobüsle durağa dalan otobüs şoförü, kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra denize atlamıştı. Otobüs şoförünün denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., da bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denize çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"POLİS YOK MU? ÖLDÜRÜN BENİ"

Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.

Beşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar varBeşiktaş'ta otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

(DHA)

1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş otobüs şoförü

En Çok Okunan Haberler

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Beşiktaş'ta korkunç olay! Acı haber geldi

Beşiktaş'ta korkunç olay! Acı haber geldi

İşte bir dönemin efsanesi Huysuz Virjin'in son hali

İşte bir dönemin efsanesi Huysuz Virjin'in son hali

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 aylık eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Eşiyle tartıştı, sokağa çıkarak kendisini bıçakladı

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ ve Muğla'da korkutan deprem

İki ilde korkutan deprem!

MSB, sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasını yalanladı

MSB'den o iddiaya yanıt!

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.