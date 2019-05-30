Beşir Derneği bayram öncesi çocukları sevindirdi

İSTANBUL (AA) - Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği, Ramazan Bayramı öncesi 650 çocuğa kıyafet yardımında bulundu.

Ümraniye Topağacı Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, bayramlık kıyafetler yaş kategorilerine göre paketlendi.

Çocuklar kendilerine hediye edilen bayramlıkların mutluluğunu yaşadı.

Etkinliğe, Ümraniye’de yaşayan hayırseverler de katıldı.

Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği Başkanı Erdinç Duman, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde çocuklara bayramlık hediye ettikleri söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere düzenli bir şekilde yardım ulaştırmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Duman, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 650 çocuğu giydirmiş olduk. Bunların sevincine ortak olduk. Onların bayram sabahı bizim görmediğimiz zamanda dahi sevinçlerinin devam ettiğini bilmek bizleri mutlu ediyor. Resulallah, 'kim iyi bir çığır açarsa amel defteri kapanmaz, öldükten sonra da o amel defterine o güzellikler yazılır' diyor. Bizler de bu çalışmalarımızla, iyiliğe olan tutkumuzla bu hadisi şerifine hep beraber mazhar oluruz inşallah. Ayrıca bu ramazanda 3 bine yakın ihtiyaç sahibine gıda paketi dağıttık."

