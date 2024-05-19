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  4. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına damga vuracak ifade! Gizli tanık yurt dışına böyle firar etmiş

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına damga vuracak ifade! Gizli tanık yurt dışına böyle firar etmiş

19.05.2024 08:56
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Hükümete komplo iddiasıyla başlatılan soruşturmada Ankara Emniyeti'nden üst düzey isimler gözaltına alınmıştı. Soruşturmada gözaltına alınan son sivil hakkında ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Yakalanan kişinin gizli tanık Serdar Sertçelik ile Organize Şube Müdür Yardımcısı arasında iletişime aracılık eden kişi olduğu öne sürüldü. Ayrıca Sertçelik'in nasıl firar ettiğiyle ilgili iddiadaki ambulans detayı dikkat çekti.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına damga vuracak ifade! Gizli tanık yurt dışına böyle firar etmiş

Günlerdir Türkiye'nin 1 numaralı gündem maddesi olan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili çok çarpıcı yeni detaylar çıktı. Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner serbest bırakılırken bir sivilin daha gözaltına alınmasıyla sayı 8'e yükseldi. Serbest bırakılan Öner'in ifadesi ortaya çıktı.

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Organize suç örgütü soruşturması gizli tanık Serdar Sertçelik'in iddialarıyla yeni bir boyuta taşınmıştı. Sertçelik, siyasi isimlerin dosyaya girmesi için polis müdürlerinin kendisine baskı yaptığını öne sürmüş, organize şube müdür yardımcısıyla telefon konuşmalarını paylaşmıştı.

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'ARACI' İDDİASI! O İSİM DE GÖZALTINDA

O iletişime aracılık ettiği belirtilen bir sivil daha başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

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SERBEST BIRAKILAN ŞUBE MÜDÜRÜ İTİRAFÇI OLDU

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in ifadesi ortaya çıktı. Show TV'nin aktardığına göre Öner ifadesinde Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili toplantılara çağrılmadığını, hiçbir evrakta imzası bulunmadığını iddia etti; ayrıca defalarca görevi bırakmak istediğini ancak reddedildiğini anlattı.

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HASTANEYE DİYE ÇIKIP AMBULANSLA YURT DIŞINA FİRAR!

Gizli tanık Serdar Sertçelik ile ilgili de dikkat çeken bir iddia söz konusu. 20 Kasım'da ayağından vurulan Sertçelik'in 27 Kasım'da evden sanki hastaneye gidiyormuş süsü verilerek ambulansla kaçırıldığı, önce Yunanistan'a geçtiği, burada kendisine Bulgar pasaportu verildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

GNn6e3bWkAAdAGBBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ayhan Bora Kaplan
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