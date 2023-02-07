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Beşiz bebekli aileden gelen haber yıktı! 12 günlük Arven de kurtulamadı: Suudi Arabistan'da kaldıklarında Bakanlık devreye girmişti

07.02.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin binlerce can kaybına yol açarken deprem bölgelerinden kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Hatay'da enkaz altında kalan, beşiz çocuklara sahip bir aileden tek kişi kurtuldu. Kentte çöken başka bir binada ise avukat Bestami Uğur Alkan ile eşi Özge Alkan ve 12 günlük bebekleri Arven hayatını kaybetti.

Beşiz bebekli aileden gelen haber yıktı! 12 günlük Arven de kurtulamadı: Suudi Arabistan'da kaldıklarında Bakanlık devreye girmişti

Enkazdan turizm rehberi Hüseyin Huyluoğlu ile eşi Merve Huyluoğlu'nun ve beşiz bebeklerinden 4'ünün cansız bedeni çıkarıldı. Acı haberi, Hüseyin Huyluoğlu'nun çalıştığı firma sosyal medyadan duyurdu. 3 yıl önce memleketi Hatay'a yerleşen avukat Bestami Uğur Alkan da eşi ve 12 günlük bebeğiyle enkaz altında can verdi.

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PANDEMİ DÖNEMİNDE SUUDİ ARABİSTAN'DA MAHSUR KALMIŞLARDI

Uzun yıllar boyunca Suudi Arabistan'da rehberlik yapan Hataylı Hüseyin Huyluoğlu, 2020'de ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönmek istemiş ancak koronavirüs salgını nedeniyle ülkeden çıkamamıştı. Ailenin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvurarak yardım istemesi üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girmiş, Suudi Arabistan yetkilileriyle temasa geçilmişti. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından aile Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerine getirilmişti.

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SADECE OĞLU MUHAMMED KURTULDU

Beşiz bebekli aile depremin en çok yıkıma yol açtığı ilçelerden olan Antakya'da depreme yakalandı. Enkazdan beşiz bebeklerden Muhammet dışında aileden kurtulan olmadı. Hüseyin Huyloğlu'nun çalıştığı firma kahreden haberi şu sözlerle duyurdu:

“Mekke Rehberimiz Hüseyin Huyluoğlu, Hatay depreminde ailesi ile birlikte vefat etmiştir. Sadece oğlu Muhammed kurtulmuştur. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, Rabbim ailesine sabır versin.”

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ENKAZDA KALAN AVUKAT, EŞİ VE 12 GÜNLÜK BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kentten acı gelişmelerin ardı arkası gelmiyor. Bir başka yürek yakan haber de avukat Bestami Uğur Alkan, eşi Özge ve 12 günlük bebekleri Arven'den geldi.

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Tekirdağ'da görev yapan avukat Bestami Uğur Alkan, 3 yıl önce memleketi Hatay'a yerleşip, mesleğini burada sürdürmeye başladı. Alkan, eşi Özge, 12 günlük bebekleri Arven ve annesi Nalan Alkan'ın birlikte kaldıkları ev depremde yıkıldı.

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Arama- kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu enkazda Bestami Uğur Alkan, eşi Özge ve bebekleri Arven'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Nalan Alkan ise hastanede tedaviye alındı.

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Tekirdağ Barosu'nca eski üyeleri Bestami Uğur Alkan ve eşi ile bebeğinin ölümünün ardından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

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"Acımız çok büyük, sabaha karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen depremde çok sayıda yurttaşımızın hayatını kaybetmesinin acısını yaşıyoruz. Depremde, Tekirdağ barosundan Hatay barosuna nakil olan meslektaşımız av. Bestami Uğur Alkan, eşi Özge Alkan ve bebeklerinin de hayatlarını kaybettiğini öğrendik. Bu büyük felakette hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlarımıza, meslektaşlarımıza, eşine ve bebeğine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

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(DHA)

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