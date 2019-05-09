KADIN

Beslenme uzmanından sağlıklı oruç tutmanın ipuçları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
RAMAZAN HABERLERİ  | 09.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Beslenme uzmanları Ramazan ayında oruç tutmak isteyenler için doğru ve sağlıklı beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Beslenme uzmanından sağlıklı oruç tutmanın ipuçları

Özel Gözde İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Altunay, ısınan havalarla birlikte yaşanan su kaybını gidermek için her gün en az 2 buçuk litre su tüketilmesi gerektiğini belirtti. İki öğün arasındaki süreyi azaltmak için oruç tutarken mutlaka sahura kalkmak gerektiğini ifade eden Mine Altunay, açlık süresi uzadıkça iftarda tüketilen miktarların arttığını, iştah dengesinin bozulduğunu ve buna bağlı kilo artışı görülebildiğini dile getirdi.

Sahurda yapılan yanlışlardan bir diğerinin de yemekten sonra hemen yatmak olduğunu belirten Altunay, sahur yaptıktan 1 buçuk saat sonra yatılması gerektiğine dikkat çekti. Sahurda klasik kahvaltıdan sıkılanlar için yoğurt, yulaf, meyve ve çiğ kuru yemişten oluşan sağlıklı bir karışım tarifini de önerdi.

ORUCU SU İLE AÇIN

İftar yaparken orucu tatlı veya hurma yerine su ile açmak gerektiğini de kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Altunay, "Su kaybeden vücudun ihtiyacını giderdikten sonra mutlaka bir çorba içmek gerekiyor. Çorbanın ardından bir 5 dakika bekleyerek yavaşlayan sindirim sistemine vakit tanımak önemli. Daha sonra sebze ile birlikte protein alınması gerekiyor. Etli bir sebze yemeği ve yoğurt protein ihtiyacını karşılamak için yeterli olacaktır. Çay kahve tüketimi su ihtiyacınızı gidermek yerine artıracaktır. Yemekten sonra çok olmamak kaydıyla meyve veya çiğ kuru yemiş de tüketebilirsiniz” dedi.

KİMLER ORUÇ TUTMAMALI?

Özel Gözde İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Altunay, sağlık açısından oruç tutmaması gereken kişiler hakkında şu bilgileri verdi: "12 yaş altı çocuklar, gebeler, emziren anneler, diyabet hastaları oruç tutmamalı. 60 yaş üstü bireyler, herhangi bir metabolik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar ise oruç tutmadan önce mutlaka hekimine veya beslenme uzmanına danışmalı.”

Kaynak: İHA

PARTNER Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir! Dikkatinizi toplayamıyorsanız sebebi bu olabilir!
Ramazan ayında egzersize yer açın!Ramazan ayında egzersize yer açın!
Ramazan, manevi detoks için büyük bir fırsatRamazan, manevi detoks için büyük bir fırsat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlıklı oruç tutmanın ipuçları ramazan

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Diziden bu yüzden mi ayrılıyor! Takipçisine bakın ne dedi

Diziden bu yüzden mi ayrılıyor! Takipçisine bakın ne dedi

Şişkin, büyük,içe göçmüş! Göğüs ucu tipleri ne anlama geliyor?

Şişkin, büyük,içe göçmüş! Göğüs ucu tipleri ne anlama geliyor?

Sahurda yiyin iftara kadar tok kalın

Sahurda yiyin iftara kadar tok kalın

Primark'tan dikkat çeken kampanya! Ön dişi olmayan modelle tanıtım yaptılar

Primark'tan dikkat çeken kampanya! Ön dişi olmayan modelle tanıtım yaptılar

Genç yaşlı tüm kadınların korkulu rüyası! Bakın neler zemin hazırlıyor?

Genç yaşlı tüm kadınların korkulu rüyası! Bakın neler zemin hazırlıyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ramazanda "sağlıklı uyku" önerileri

Ramazanda "sağlıklı uyku" önerileri

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Oruç tutarken halsiz kalmamak için 7 öneri

Oruç tutarken halsiz kalmamak için 7 öneri

Oruç Kilo Aldırır Mı?

Oruç Kilo Aldırır Mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ramazan ayında egzersize yer açın!

Ramazan ayında egzersize yer açın!

Ramazan, manevi detoks için büyük bir fırsat

Ramazan, manevi detoks için büyük bir fırsat

Ramazanda cinsellik nasıl olmalı?

Ramazanda cinsellik nasıl olmalı?

Ramazanda "sağlıklı uyku" önerileri

Ramazanda "sağlıklı uyku" önerileri

Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi?

Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi?

Oruç tutarken halsiz kalmamak için 7 öneri

Oruç tutarken halsiz kalmamak için 7 öneri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.