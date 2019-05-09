Beslenme uzmanından sağlıklı oruç tutmanın ipuçları

Özel Gözde İzmir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Altunay, ısınan havalarla birlikte yaşanan su kaybını gidermek için her gün en az 2 buçuk litre su tüketilmesi gerektiğini belirtti. İki öğün arasındaki süreyi azaltmak için oruç tutarken mutlaka sahura kalkmak gerektiğini ifade eden Mine Altunay, açlık süresi uzadıkça iftarda tüketilen miktarların arttığını, iştah dengesinin bozulduğunu ve buna bağlı kilo artışı görülebildiğini dile getirdi.

Sahurda yapılan yanlışlardan bir diğerinin de yemekten sonra hemen yatmak olduğunu belirten Altunay, sahur yaptıktan 1 buçuk saat sonra yatılması gerektiğine dikkat çekti. Sahurda klasik kahvaltıdan sıkılanlar için yoğurt, yulaf, meyve ve çiğ kuru yemişten oluşan sağlıklı bir karışım tarifini de önerdi.

ORUCU SU İLE AÇIN

İftar yaparken orucu tatlı veya hurma yerine su ile açmak gerektiğini de kaydeden Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Altunay, "Su kaybeden vücudun ihtiyacını giderdikten sonra mutlaka bir çorba içmek gerekiyor. Çorbanın ardından bir 5 dakika bekleyerek yavaşlayan sindirim sistemine vakit tanımak önemli. Daha sonra sebze ile birlikte protein alınması gerekiyor. Etli bir sebze yemeği ve yoğurt protein ihtiyacını karşılamak için yeterli olacaktır. Çay kahve tüketimi su ihtiyacınızı gidermek yerine artıracaktır. Yemekten sonra çok olmamak kaydıyla meyve veya çiğ kuru yemiş de tüketebilirsiniz” dedi.