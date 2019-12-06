Beslenmenizi düzenleyerek çocuk sahibi olma şansınızı arttırabilirsiniz

Dünya Sağlık Örgütü verileri, son yıllarda doğal yolla anne baba olabilme oranlarının düştüğünü gösteriyor. Sebep olarak beslenme ve yaşam biçimimizin doğallıktan uzaklaşması, etrafımızı saran elektromanyetik alan, elimizden düşmeyen cep telefonları, dizimizden inmeyen bilgisayarlar, besinlerdeki katkı maddeleri, hormon ve tarım ilacı artıkları, içilen durgun sular ve beslenme hataları gösteriliyor. Sonuç olarak, bir yandan erkekteki sperm sayı ve kalitesi azalırken, diğer yandan kadınlardaki yumurta rezervleri ve kalitesi düşüyor ve doğal yolla hamilelik elde edilmesi zorlaşıyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Serpil Kırım, anne-baba olmak isteyenlere yaşam biçimlerini ve beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmelerini önerirken, bazı besinleri de sofralarından eksik etmemelerini tavsiye etti.

SAYILAR KORKUTUYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı rakamlara göre; 50 yıl öncesine oranla sperm sayısının yüzde 50 oranında azaldı. Geçen yüzyılda 40 milyonun üzerinde olan sperm sayısının günümüzde yarıya düştüğüne dikkat çekiliyor. Günümüzde 15 milyon sperm sayısı normal kabul edilmeye başlandı. Bu durum gelecek için son derece tehlikeli bir değişimi haber veriyor. Avrupa Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2050, yılında üreme oranları yüzde 5’e kadar inebilir. Bu rakam insanların ancak yüzde 5’inin doğal yollarla anne-baba olurken yüzde 95’inin ise yardımcı üreme teknikleri ile bebek sahibi olabileceği anlamına geliyor. Teknolojik gelişmenin de etkisiyle tüp bebek sayısı her geçen gün artıyor.