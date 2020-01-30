Bestekar Amir Ateş'in hayatı ve eserleri kitapta toplandı

Ateş'in hayatı, eğitimi ve musikiye yönelik düşünce ve fikirlerini ele alan kitap, sanatçı hakkında yapılan çeşitli çalışmalardan ve kendisiyle gerçekleştirilen görüşmelerden istifade edilerek hazırlandı.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, gelecek kuşaklara kaynak eserler bırakmak amacıyla yayımlanan eser, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ile Neyzen Ali Osman Alaca tarafından kaleme alındı.

Ateş'in kendi bestelerinden ikisini seslendirdiği albüm, kitabın ön ve arka kapağı içerisinde okurların beğenisine sunuluyor.

Sanatseverler aynı zamanda "60. Sanat Yılında Bestekar Hafız Amir Ateş" kitabına ve albüme Kuveyt Türk'ün internet sitesindeki "Geleceğe Kaynak Kitaplar Bırakıyoruz" sayfasından ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Ateş'in Türkiye'nin musiki hafızasında yer edinmiş müstesna bir şahsiyet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Amir Hocamız, iki bine yakın bestesiyle mümbit bir sanatkardır. Bestekarlığının yanı sıra hafızlığı, mevlithanlığı ve güfte yazarlığıyla kültür sanat dünyamızın nevi şahsına münhasır bir değeridir. Gerek Türk sanat musikisi alanında bestelediği şarkılarıyla ve gerekse Türk tasavvuf musikisi alanında bestelediği ilahileriyle, onu ismen bilmeyenlerin dahi gönlünde farklı bir yere sahip olmayı başarmış bir kişidir. Yaptığı bestelerde sade ve anlaşılır bir üslupla yazılmış güfteleri kullanmaya özen göstermiştir. Üsküdar Musiki Cemiyetine müntesip olduğu günden beri, bu köklü mekanda pek çok öğrenci yetiştiren Amir Hocamız, eserlerini klasik üslupla icra eden ve klasik Türk musikisinde meşk usulüyle yetişen son üstatlardan biridir."

