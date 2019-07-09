Beyaz lekeler, koyu çizgiler... Önemsenmiyor ama tırnaklar sağlığınız hakkında pek çok şey söylüyor

Tırnaklarımızın sorunlarını çoğumuzun görmezden geliyor, bunları manikür ve oje ile kamufle ediyoruz. Ancak, tırnaklarınız iç sağlığınız için bir portaldır, bu nedenle lekeleri ve çıkıntıları asla göz ardı etmeyin.
KURU, AYRIK TIRNAKLAR
Beş yetişkinden birinin zayıf, kuru, ince ve kolay kırılabilir tırnaklardan muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Tırnakların yaklaşık yüzde 18'i sudan oluşur bu seviye yüzde 16'nın altına düştüğünde kuru ve kırılmaya eğilimli olabilirler. Bu sorunu çözmek için günde iki litre su içmeyi deneyin.
Ayrıca çinko eksikliğinin, kırılgan tırnaklara katkıda bulunduğu, bu nedenle sığır eti, kabak çekirdeği ve mercimek gibi yiyecekleri beslenmenize eklemeyi ihmal etmeyin.
TIRNAKLARDA KOYU RENK ÇİZGİ
Tırnaklarınızda yeni oluşan koyu bir çizgi olduğunu fark ederseniz en kısa sürede doktrounuzu görmeniz gerekir. Bu koyu çizgi en ciddi cilt kanseri tipi melanom olabilir. Her koyu çizgi melonom değildir ancak dermatoloğun görmesi her zaman iyidir. Büyümesine izin verirseniz tedavi sürecini zorlaştırırsınız.
YUMUŞAK, SOYULAN TIRNAKLAR
Tırnaklarınız kolayca soyuluyorsa hapalonychia olarak bilinen bir durumla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Tırnaklara sertlik kazandırmak için protein alımınızı artırın. Her öğünde bir hurma büyüklüğünde protein yediğinizden emin olun. Yeterince D vitamini ve A vitamini almanız da önemlidir. D vitamini seviyenizi güneş ışığına maruz bırakarak artırın ve her hafta üç porsiyon yağlı balık yiyin. A vitamini için, havuç, ıspanak ve tatlı patates gibi bol miktarda yeşil ve turuncu sebze tüketin.
ÇIKINTILI TIRNAKLAR
Çıkıntılı tırnakların nedeni beslenme eksikliğinden kaynaklanır. Bilinsiz yapılan diyet, süt, fındık ve ahududu gibi besinlerde kükürt bulunur. Sedef hastalığı ve egzama gibi hastalıklar kükürt eksikliğinden kaynaklanır.
BEYAZ NOKTALAR
Beyaz lekelerin bu zamana kadar kalsiyum eksikliğinden kaynaklandığını düşündük. Ancak Tracey Winder'e göre beyaz lekeler aslında küçük hava kabarcıklarının tırnak hücreleri arasında sıkışmasından kaynaklanıyor.
ŞEYTAN TIRNAĞI
Şeytan tırnağı çok küçük ama inanılmaz derecede acı verici olabilir. Ve tırnak etinin etrafındaki hidrasyon eksikliğinden kaynaklanırlar. E ve F vitaminleri bakımından zengin manikür yağı kullanabilirsiniz.
SARI TIRNAKLAR
Sarı tırnakların nedeni çoğunlukla sigara veya oje neden olur. Ancak sarı tırnak kalınlaşıyor, büyümeyi durduruyorsa vücudunuzun içinde bir şeyin olduğuna dair bir işaret olabilir. Akciğer hastalığı ve romatoid artrit sarı tırnaklara neden olabilir.
TIRNAKTAKİ OLUKLAR
Tırnaklarınızın üstünden yatay olarak geçen çizgiler görmeye başlarsanız, bu, bazı sorunlar yaşadığınız anlamına gelebilir. Ateş, yaralanma, kemoterapi veya majör stres, tırnaklarınızın büyümesini durdurabilir. Böyle sorunlar yaşıyorsanız hekimizi görmenizde fayda var.
Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, vücudunuzdaki bir hastalık tırnaklarınızın rengini değiştirmesine neden olabilir.
Mavi: kan dolaşımınızda yeterince oksijen yok
Beyaz: karaciğer hastalığı, diyabet
Soluk: anemi
Yarı pembe, yarı beyaz: böbrek hastalığı
Sarı: akciğer hastalığı, tırnak enfeksiyonu
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