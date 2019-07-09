Beyaz lekeler, koyu çizgiler... Önemsenmiyor ama tırnaklar sağlığınız hakkında pek çok şey söylüyor

Tırnaklarımızın sorunlarını çoğumuzun görmezden geliyor, bunları manikür ve oje ile kamufle ediyoruz. Ancak, tırnaklarınız iç sağlığınız için bir portaldır, bu nedenle lekeleri ve çıkıntıları asla göz ardı etmeyin.

KURU, AYRIK TIRNAKLAR

Beş yetişkinden birinin zayıf, kuru, ince ve kolay kırılabilir tırnaklardan muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Tırnakların yaklaşık yüzde 18'i sudan oluşur bu seviye yüzde 16'nın altına düştüğünde kuru ve kırılmaya eğilimli olabilirler. Bu sorunu çözmek için günde iki litre su içmeyi deneyin.

Ayrıca çinko eksikliğinin, kırılgan tırnaklara katkıda bulunduğu, bu nedenle sığır eti, kabak çekirdeği ve mercimek gibi yiyecekleri beslenmenize eklemeyi ihmal etmeyin.

TIRNAKLARDA KOYU RENK ÇİZGİ

Tırnaklarınızda yeni oluşan koyu bir çizgi olduğunu fark ederseniz en kısa sürede doktrounuzu görmeniz gerekir. Bu koyu çizgi en ciddi cilt kanseri tipi melanom olabilir. Her koyu çizgi melonom değildir ancak dermatoloğun görmesi her zaman iyidir. Büyümesine izin verirseniz tedavi sürecini zorlaştırırsınız.