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Beyaz lekeler, koyu çizgiler... Önemsenmiyor ama tırnaklar sağlığınız hakkında pek çok şey söylüyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2019 09:36 | Son Güncelleme

Cildinizin, sorunlu, soluk olması, renk değiştirmesi ve saçlarınızın dökülmesi... İç sorunları yaşamadan önce vücudunuz size sağlığınız hakkında sinyaller verebilir. Tıpkı tırnaklarınız gibi. Tırnaklarınızın sağlığınız hakkında söylemek istediklerini görmezden gelmeyin. Çünkü nedeni kanser bile olabilir.

Beyaz lekeler, koyu çizgiler... Önemsenmiyor ama tırnaklar sağlığınız hakkında pek çok şey söylüyor

Tırnaklarımızın sorunlarını çoğumuzun görmezden geliyor, bunları manikür ve oje ile kamufle ediyoruz. Ancak, tırnaklarınız iç sağlığınız için bir portaldır, bu nedenle lekeleri ve çıkıntıları asla göz ardı etmeyin.

KURU, AYRIK TIRNAKLAR

Beş yetişkinden birinin zayıf, kuru, ince ve kolay kırılabilir tırnaklardan muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Tırnakların yaklaşık yüzde 18'i sudan oluşur bu seviye yüzde 16'nın altına düştüğünde kuru ve kırılmaya eğilimli olabilirler. Bu sorunu çözmek için günde iki litre su içmeyi deneyin.

Ayrıca çinko eksikliğinin, kırılgan tırnaklara katkıda bulunduğu, bu nedenle sığır eti, kabak çekirdeği ve mercimek gibi yiyecekleri beslenmenize eklemeyi ihmal etmeyin.

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TIRNAKLARDA KOYU RENK ÇİZGİ

Tırnaklarınızda yeni oluşan koyu bir çizgi olduğunu fark ederseniz en kısa sürede doktrounuzu görmeniz gerekir. Bu koyu çizgi en ciddi cilt kanseri tipi melanom olabilir. Her koyu çizgi melonom değildir ancak dermatoloğun görmesi her zaman iyidir. Büyümesine izin verirseniz tedavi sürecini zorlaştırırsınız.

YUMUŞAK, SOYULAN TIRNAKLAR

Tırnaklarınız kolayca soyuluyorsa hapalonychia olarak bilinen bir durumla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Tırnaklara sertlik kazandırmak için protein alımınızı artırın. Her öğünde bir hurma büyüklüğünde protein yediğinizden emin olun. Yeterince D vitamini ve A vitamini almanız da önemlidir. D vitamini seviyenizi güneş ışığına maruz bırakarak artırın ve her hafta üç porsiyon yağlı balık yiyin. A vitamini için, havuç, ıspanak ve tatlı patates gibi bol miktarda yeşil ve turuncu sebze tüketin.

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ÇIKINTILI TIRNAKLAR

Çıkıntılı tırnakların nedeni beslenme eksikliğinden kaynaklanır. Bilinsiz yapılan diyet, süt, fındık ve ahududu gibi besinlerde kükürt bulunur. Sedef hastalığı ve egzama gibi hastalıklar kükürt eksikliğinden kaynaklanır.

BEYAZ NOKTALAR

Beyaz lekelerin bu zamana kadar kalsiyum eksikliğinden kaynaklandığını düşündük. Ancak Tracey Winder'e göre beyaz lekeler aslında küçük hava kabarcıklarının tırnak hücreleri arasında sıkışmasından kaynaklanıyor.

ŞEYTAN TIRNAĞI

Şeytan tırnağı çok küçük ama inanılmaz derecede acı verici olabilir. Ve tırnak etinin etrafındaki hidrasyon eksikliğinden kaynaklanırlar. E ve F vitaminleri bakımından zengin manikür yağı kullanabilirsiniz.

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SARI TIRNAKLAR

Sarı tırnakların nedeni çoğunlukla sigara veya oje neden olur. Ancak sarı tırnak kalınlaşıyor, büyümeyi durduruyorsa vücudunuzun içinde bir şeyin olduğuna dair bir işaret olabilir. Akciğer hastalığı ve romatoid artrit sarı tırnaklara neden olabilir.

TIRNAKTAKİ OLUKLAR

Tırnaklarınızın üstünden yatay olarak geçen çizgiler görmeye başlarsanız, bu, bazı sorunlar yaşadığınız anlamına gelebilir. Ateş, yaralanma, kemoterapi veya majör stres, tırnaklarınızın büyümesini durdurabilir. Böyle sorunlar yaşıyorsanız hekimizi görmenizde fayda var.

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Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, vücudunuzdaki bir hastalık tırnaklarınızın rengini değiştirmesine neden olabilir.
Mavi: kan dolaşımınızda yeterince oksijen yok
Beyaz: karaciğer hastalığı, diyabet
Soluk: anemi
Yarı pembe, yarı beyaz: böbrek hastalığı
Sarı: akciğer hastalığı, tırnak enfeksiyonu


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