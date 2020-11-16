HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyaz Ren geyiğine nasıl kıydınız? Ülkede infial çıktı

Beyaz Ren geyiğine nasıl kıydınız? Ülkede infial çıktı

16.11.2020 15:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beyaz Ren geyiğine nasıl kıydınız? Ülkede infial çıktı

Kanada'da yerli halkın 'ormanlarda dolaşan ruh' olarak hakkında efsaneler anlattığı beyaz ren geyiğinin 'kutsal' kabul edilmesine rağmen kaçak avcılar tarafından öldürülmesinin şoku yaşanıyor.

Kanada'nın Arktik bölgesinde yaşayan İnuitlerden ayrı olarak kutup bölgesinin güneyinde yaşayan ve İlk Uluslar adı verilen yerlilerden Ontario eyaletinde yaşayan 'Flying Post' halkı, beyaz ren geyiği öldürenlerin ortaya çıkması için para ödülü koydu.

'TOPRAKLARIMIZIN ÜZERİNDE BİZİ KORUDUĞUNUN İŞARETİ'

1000 dolarlık ilk ödülü koyan 'Flying Post' üyesi Troy Woodhouse, CTV News'a verdiği mülakatta, çocukken beyaz ren geyiği görmenin kendisi için ne kadar özel olduğunu, yetişkinliğinde eşiyle Groundhog Nehri'nde tekneyle gezerken büyük babasının evinin önünde beyaz ren geyiğiyle karşılaşmaktan nasıl mutluluk duyduklarını anlatarak "Topraklarımızın üzerinde bizi koruduğunun işaretiydi" dedi.

'BİRİNİN KAYBI BİLE ÇOK FAZLA'

Bölgede kaç beyaz ren geyiği kaldığının bilinmediğini ve birinin kaybının bile çok fazla olduğunu dile getiren Woodhouse, para ödülüyle sorumluların ortaya çıkması kadar beyaz ren geyikleri üzerinden halkı ve topraklarıyla ilgili farkındalık yaratmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"Ruh geyiği ailemizde ve toplumumuzda her zaman kutsal ve saygın olacaktır. Geleneksel toraklarımızda ruh geyiğiyle birlikte yaşayageldik. Atalarımız ve yaşlılarımız hayatlarımız boyunca bize bu görkemli yaratık hakkında ve onlara sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuz üzerine hikayeler anlattı."

PARA ÖDÜLÜ 8 BİN DOLARA ÇIKTI

Geçen ayın sonunda kaçak avcıların biri beyaz iki dişi geyiği öldürüp parçalaması ve kafaları dahil kalıntılarını yol kenarına bırakmasının yarattığı infial üzerine sorumluların bulunması için yerel şirketler ve hayvan hakları örgütlerinin de katkıda bulunmasıyla para ödülü 8000 dolara kadar çıktı. Boynuzlu erkek geyiklerden farklı olarak dişi geyikler boynuzsuz oluyor.

Her yerde avcıları beyaz ren geyiği öldürmemeleri için uyaran işaretler var
CTV News'un haberinde beyaz ren geyiğinin öldürülmüş bulunduğu Timmins ve Foleyet bölgelerinde bu hayvanın avlanmasının Ontario eyaleti tarafından yasaklandığı, her yerde avcıları beyaz ren geyiği öldürmemeleri için uyaran işaretler olduğu belirtildi.

'Flying Post' şefi Murray Ray, tepkisini "Herkes kızgın ve üzgün. Niye vuruyorsunuz? Kimsenin bu kadar kötü olmasına gerek yok. Ren geyiği öldürme iznin varsa git başkasını vur, beyaz ren geyiklerini rahat bırak" diye dile getirdi.

POSTUNU GERİ ALMAK İSTİYORLAR

2013 yılında Nova Scotia eyaletinde üç avcının öldürdükleri erkek beyaz ren geyiğiyle poz vermeleri de Mi'kmaq halkında infial yaratmıştı. Tepkiler üzerine avcılar hayvanın kafasına el koysa da postunu teslim etmiş ve Mi'kmaq halkı postla birlikte geyik için günler süren törenler düzenlemişti. Ontario eyaletinde konulan para ödülü de temelde faillerin sorumluluklarıyla yüzleştirilmesi yoluyla bir daha beyaz ren geyiği öldürülmemesini sağlamayı amaçlıyor. 'Flying Post' da avcıların postu kendilerine teslim etmesini ve böylelikle halkın ruhu geyiği onurlandıran tören yapmayı istiyor.

Olayı soruşturan Ontario Doğal Kaynaklar ve Ormanlık Bakanlığı, cuma günkü açıklamasında henüz ipucu bulamadıklarını ve herhangi bir ihbar gelmediğini, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Ermenistan Dışişleri Bakanı istifa etti!Ermenistan Dışişleri Bakanı istifa etti!
Yolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleriYolumuzu aydınlatan en güzel Atatürk sözleri

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Ermenistan Dışişleri Bakanı istifa etti!

Ermenistan Dışişleri Bakanı istifa etti!

Koronanın etkisi 4 ay sonra ortaya çıktı

Koronanın etkisi 4 ay sonra ortaya çıktı

Günde bir ya da daha fazla yumurta yemek diyabet riskini artırabilir

Günde bir yumurta yemek diyabet riskini artırabilir

'2021'de korkunç boyutta kıtlık olacak'

'2021'de korkunç boyutta kıtlık olacak'

Wuhan pandemiden sonra turizmi böyle canlandıracak!

Wuhan pandemiden sonra turizmi böyle canlandıracak!

Doğum gününde golden retriever hediye edilen bebeğin ilk tepkileri içinizi ısıtacak

İlk arkadaşına verdiği tepkiler içinizi ısıtacak

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.