Beyaz Ren geyiğine nasıl kıydınız? Ülkede infial çıktı

Kanada'nın Arktik bölgesinde yaşayan İnuitlerden ayrı olarak kutup bölgesinin güneyinde yaşayan ve İlk Uluslar adı verilen yerlilerden Ontario eyaletinde yaşayan 'Flying Post' halkı, beyaz ren geyiği öldürenlerin ortaya çıkması için para ödülü koydu.

'TOPRAKLARIMIZIN ÜZERİNDE BİZİ KORUDUĞUNUN İŞARETİ'

1000 dolarlık ilk ödülü koyan 'Flying Post' üyesi Troy Woodhouse, CTV News'a verdiği mülakatta, çocukken beyaz ren geyiği görmenin kendisi için ne kadar özel olduğunu, yetişkinliğinde eşiyle Groundhog Nehri'nde tekneyle gezerken büyük babasının evinin önünde beyaz ren geyiğiyle karşılaşmaktan nasıl mutluluk duyduklarını anlatarak "Topraklarımızın üzerinde bizi koruduğunun işaretiydi" dedi.

'BİRİNİN KAYBI BİLE ÇOK FAZLA'

Bölgede kaç beyaz ren geyiği kaldığının bilinmediğini ve birinin kaybının bile çok fazla olduğunu dile getiren Woodhouse, para ödülüyle sorumluların ortaya çıkması kadar beyaz ren geyikleri üzerinden halkı ve topraklarıyla ilgili farkındalık yaratmak istediğini belirterek şunları söyledi:

"Ruh geyiği ailemizde ve toplumumuzda her zaman kutsal ve saygın olacaktır. Geleneksel toraklarımızda ruh geyiğiyle birlikte yaşayageldik. Atalarımız ve yaşlılarımız hayatlarımız boyunca bize bu görkemli yaratık hakkında ve onlara sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuz üzerine hikayeler anlattı."