Beyaz saçları saklamanın basit yolları! Hem de para harcamadan

SAÇLARINIZI FARKLI BİR ŞEKİLDE AYIRIN

Genellikle şakaklardan beyazlamaya başlayan saçlarınızı siyah saçlarınızın daha yoğun olduğu yerlerden ayırabilirsiniz.

ÖRGÜLER OLSUN

Saçlarınız uzunsa, beyaz saçlarınızı örgülerle örtebilirsiniz. Klasik bir örgü yerine daha hacimli bir örgü oluşturmayı deneyebilirsiniz. Daha zor stilleri deneyebilirsiniz.

AKSESUAR TAKIN

Örgülerden hoşlanmıyor veya kısa saçlarınız varsa farklı aksesuarlar kullanabilirsiniz. Taç, bant ve benzeri tokalar beyaz saçlarınızı örtmeye ve modaya uygun görünmenize yardımcı olur.

HACİMLİ BİR SAÇ MODELİ KULLANIN

Hacimli saçlar, beyaz saçlarla başa çıkmaya yardımcı olur. Saç köklerinde hacim oluşturmak için bukleli saçı tercih edebilirsiniz. Bukleler saçlarınıza hacim sağlayacak ve beyaz saç tellerini gizleyecektir.

BEYAZ SAÇLARI KAPATICI SPREY

Beyaz saçı gizlemenin en etkili yolu, kapatıcı spreylerdir. Zamanınız olmadığında kurtarıcınız olabilir ve saçlarınızın daha parlak görünmesini sağlayabilir.

BEYAZ SAÇLARINIZ VARSA BUNLARI YAPMAYIN