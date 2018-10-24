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Beyaz saçları saklamanın basit yolları! Hem de para harcamadan

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 24.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

Çoğunlukla 30 yaşından sonra görülmeye başlayan beyaz saçlardan boyayarak kurtulmayı deneriz. Bu sorununuzu birkaç hafta çözer ancak, beyaz saçlar hızla çıkmaya devam eder. Sizin için hazırladığımız bu makalede beyaz saçlarınızı gizlemenize yardımcı olacak bazı yöntemleri bir araya getirdik. İşte kuaföre sık sık gitmenizi gerektirmeyecek yöntemler...

Beyaz saçları saklamanın basit yolları! Hem de para harcamadan

SAÇLARINIZI FARKLI BİR ŞEKİLDE AYIRIN

1

Genellikle şakaklardan beyazlamaya başlayan saçlarınızı siyah saçlarınızın daha yoğun olduğu yerlerden ayırabilirsiniz.

ÖRGÜLER OLSUN

2

Saçlarınız uzunsa, beyaz saçlarınızı örgülerle örtebilirsiniz. Klasik bir örgü yerine daha hacimli bir örgü oluşturmayı deneyebilirsiniz. Daha zor stilleri deneyebilirsiniz.

AKSESUAR TAKIN

3

Örgülerden hoşlanmıyor veya kısa saçlarınız varsa farklı aksesuarlar kullanabilirsiniz. Taç, bant ve benzeri tokalar beyaz saçlarınızı örtmeye ve modaya uygun görünmenize yardımcı olur.

HACİMLİ BİR SAÇ MODELİ KULLANIN

4

Hacimli saçlar, beyaz saçlarla başa çıkmaya yardımcı olur. Saç köklerinde hacim oluşturmak için bukleli saçı tercih edebilirsiniz. Bukleler saçlarınıza hacim sağlayacak ve beyaz saç tellerini gizleyecektir.

BEYAZ SAÇLARI KAPATICI SPREY

5

Beyaz saçı gizlemenin en etkili yolu, kapatıcı spreylerdir. Zamanınız olmadığında kurtarıcınız olabilir ve saçlarınızın daha parlak görünmesini sağlayabilir.

BEYAZ SAÇLARINIZ VARSA BUNLARI YAPMAYIN

6

Beyaz saçlarınızı koparmayın. Saçları kopardıkça saç folikülünüze zarar verecek, zamanla kıl büyümesinin durmasına neden olacaksınız. Erken beyazlamayı önlemek için yaşam tarzınızı ve alışkanlıklarınızı dikkate almanız gerekir. Sigara gibi alışkanlıklardan uzak durun. Karaciğer gibi çok miktarda B12 içeren hayvansal ürünleri tüketin. Birçok insan beyaz saçın stres nedeniyle oluştuğunu düşünür. Bilim adamları bu teoriyi henüz kanıtlayabilecek hiçbir gerçek bulamadılar. Fakat stres vücudumuzu çok kötü bir şekilde etkiler, bu yüzden sakin olmanız ve küçük şeyler hakkında endişe etmemeniz gerekir.

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