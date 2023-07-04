HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Beyaz Saray 'şüpheli madde' nedeniyle tahliye edildi, yüksek güvenlik alarmı verildi! O ses kaydı internette yayınlandı: ABD'yi sarsan 'kokain' şoku

Beyaz Saray 'şüpheli madde' nedeniyle tahliye edildi, yüksek güvenlik alarmı verildi! O ses kaydı internette yayınlandı: ABD'yi sarsan 'kokain' şoku

04.07.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray'da bulunan şüpheli madde, yüksek güvenlik alarmına ve tahliyeye neden oldu. İnternette yayınlanan bir ses kaydında konuşan itfaiyecinin söylediklerine göre yapılan ilk testlerde maddenin kokain olduğu tespit edildi. Tahliye gerçekleşirken ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da olup olmadığına ilişkin de bilgi geldi.

Beyaz Saray 'şüpheli madde' nedeniyle tahliye edildi, yüksek güvenlik alarmı verildi! O ses kaydı internette yayınlandı: ABD'yi sarsan 'kokain' şoku

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray'da bulunan ve ön incelemede kokain olduğundan şüphelenilen maddeyi, detaylı araştırılması için laboratuvara gönderdi.

The Washington Post'un haberine göre, 2 Temmuz'da Beyaz Saray'da bulunan şüpheli maddenin, ilk testlerde kokain olduğu sonucuna ulaşılırken buna ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

SES KAYDI İNTERNETTE YAYINLANDI

Polis ve itfaiye teşkilatlarının canlı ve arşivlenmiş telsiz yayınlarının dinlenebildiği openmhz.com isimli internet sitesinde yayınlanan ve saat 20.49'da kaydedilen ses kaydında, bir itfaiyeci yapılan ilk testten çıkan sonucun kokain olduğunu duyurdu.

GÖRÜŞME DOĞRULANDI

Adının açıklanmasını istemeyen ve soruşturmada yer alan diğer yetkili de bu görüşmenin Beyaz Saray'dan yapıldığını doğrulayarak maddenin az miktarda olduğunu söyledi.

Washington DC İtfaiye Sözcüsü Vito Maggiolo, "teşkilatın soruşturmada ABD Gizli Servisine destek sağladığını" belirtti. Maggiolo, konuya ilişkin başka detay vermedi.

Kolluk kuvvetleri, ABD Gizli Servisinin bulunan maddenin ne olduğunu belirlemek üzere araştırmaya devam ettiğini açıkladı.

ŞÜPHELİ MADDE BEYAZ SARAY'A NASIL GİRDİ?

Gizli Servis İletişim Şefi Anthony Guglielmi de maddenin ne olduğunu belirlemek için testlerden geçirildiğini ve Beyaz Saray'a nasıl girdiğini araştırdıklarını ifade etti.

Olayın, Beyaz Saray'da yüksek güvenlik alarmına ve kısa süreli tahliyeye neden olduğunu söyleyen Guglielmi, Washington DC itfaiyesinin, maddenin tehdit oluşturmadığını tespit ettiğini belirtti.

Maddenin binada yapılan rutin kontrollerde bulunduğunu kaydeden Guglielmi, maddenin tam olarak nerede bulunduğuna ve nasıl paketlendiğine dair soruları yanıtlamadı.

BIDEN ORADA MIYDI?

Olayın bulunduğu ve tahliyenin yapıldığı sırada Başkan Joe Biden'ın, Beyaz Saray'da bulunmadığı öğrenildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hızla yanına koştu, alevlerin içinden çekip aldı! Hızla yanına koştu, alevlerin içinden çekip aldı!
Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...
Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...' Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...'
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden Beyaz Saray kokain abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Köpek gezdirirken kaybolmuştu! 8 yıl sonra canlı olarak bulundu

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı

Çocuk istismarı suçundan aranıyordu! Arabasında 6 çocukla yakalandı

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.