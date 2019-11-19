Beyaz Saray'dan Afganistan'a rehine teşekkürü

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'ın, Taliban'ın rehin tuttuğu iki ABD vatandaşının salıverilmesini olumlu karşıladığı, çabaları için Afganistan hükümetine teşekkür ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "ABD, Taliban'ın rehin tuttuğu profesörler Kevin King ve Timothy Weeks'in salıverilmesini olumlu karşılıyor." ifadesine yer verildi.

King ve Weeks'in bugün salıverildiğine ve ABD hükümetinden tıbbi bakım ile diğer destekleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Rehin tutuldukları dönemde önemli zorluklara göğüs geren her iki kişinin de bir an önce eski sağlıklarına dönmesi ve yakın zamanda sevdikleri ile kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin barış için birçok adım attığı vurgulanan açıklamada, "Afgan hükümetine, rehinelerin salıverilmesini mümkün kılan ortaklığımız için attığı adımlardan dolayı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli önceliğinin Amerikan vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: