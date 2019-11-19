HABER

Beyaz Saray'dan Afganistan'a rehine teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 20:06 | Son Güncelleme

Beyaz Saray: -"ABD, Taliban'ın rehin tuttuğu profesörler Kevin King ve Timothy Weeks'in salıverilmesini olumlu karşılıyor" - "Afgan hükümetine, rehinelerin salıverilmesini mümkün kılan ortaklığımız için attığı adımlardan dolayı teşekkür ediyoruz"

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray'ın, Taliban'ın rehin tuttuğu iki ABD vatandaşının salıverilmesini olumlu karşıladığı, çabaları için Afganistan hükümetine teşekkür ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "ABD, Taliban'ın rehin tuttuğu profesörler Kevin King ve Timothy Weeks'in salıverilmesini olumlu karşılıyor." ifadesine yer verildi.

King ve Weeks'in bugün salıverildiğine ve ABD hükümetinden tıbbi bakım ile diğer destekleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Rehin tutuldukları dönemde önemli zorluklara göğüs geren her iki kişinin de bir an önce eski sağlıklarına dönmesi ve yakın zamanda sevdikleri ile kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin barış için birçok adım attığı vurgulanan açıklamada, "Afgan hükümetine, rehinelerin salıverilmesini mümkün kılan ortaklığımız için attığı adımlardan dolayı teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli önceliğinin Amerikan vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trump yönetimi, esir tutulan Amerikalıların ve müttefik ülkelerimizin vatandaşlarının özgürlüğü için yorulmadan çalışmayı sürdürmektedir. Trump yönetimi, bir taraftan barış için çaba gösterirken diğer taraftan da Afganistan'ın bir daha asla ABD'ye ya da müttefiklerimize terör saldırısı düzenleyememesini sağlamak için çalışmaktadır."

- Amerikan Üniversitesinde görevli iki öğretim üyesi 2016'da kaçırılmıştı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, geçen hafta, Taliban'ın rehin aldığı Kabil'deki Amerikan Üniversitesinde görev yapan iki öğretim üyesinin teslim edilmesi karşılığında 2014'te yakalanan Hakkani örgütü lideri Celaluddin Hakkani'nin oğlu Enes Hakkani ve 2 Taliban üyesinin serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Kabil'deki Amerikan Üniversitesinde görev yapan biri ABD'li diğeri Avustralyalı iki öğretim üyesi, 2016'da başkent Kabil'in 8. bölgesinde kaçırılmıştı.

PARTNER Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa... Vücudunuzun bu 7 noktasında ben varsa...
Dünya Yaşlılar Derneği, Kenya’da su kuyuları açacak Dünya Yaşlılar Derneği, Kenya’da su kuyuları açacak 
Astsubay eğitim dalışında kayboldu (2)Astsubay eğitim dalışında kayboldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Beyaz Saray Kevin King profesör rehine Timothy Weeks

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Antalya'da intihar girişimi: Koca her zaman bulunur ama...

Bakan Gül tartışmalara noktayı koydu: Öyle bir çalışma yok

Bakan Gül tartışmalara noktayı koydu: Öyle bir çalışma yok

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen siyanürlü mektup olayında yeni gelişme

Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ziyaret etmezseniz biz de İBB başkanı oluruz

İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Ziyaret etmezseniz biz de İBB başkanı oluruz

Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı

İğrenç olayda 2. perde! Kızına cinsel istismarda bulunan kardeşinden şikayetçi olmadı

Azez'e havan ve roketli saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

Azez'de saldırı! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.