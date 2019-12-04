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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:10 | Son Güncelleme

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

BRÜKSEL (AA) - Beyaz Saray, Londra'daki NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Açıklamada, "İki lider, Türkiye'nin ittifak taahhütlerini yerine getirmesi, ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılarak güçlendirilmesi, bölgesel güvenlik sınamaları ve enerji güvenliği konularını ele aldı." denildi.

Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumunun ardından, bir araya gelmişti. Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürmüştü.

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