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Beyaz Saray’ın yakınlarında kendisini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 23:21 | Son Güncelleme

ABD basını, ABD Gizli Servisine dayandırdığı haberlerinde, bir adamın ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’ın yakınında kendisini ateşe verdiğini duyurdu.ABD basını, ABD Gizli Servisine dayandırdığı haberlerinde, kimliği belirsiz bir adamın başkent Washington’da bulunan Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’ın yakınında kendisini ateşe verdiğini duyurdu.

ABD basını, ABD Gizli Servisine dayandırdığı haberlerinde, bir adamın ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’ın yakınında kendisini ateşe verdiğini duyurdu.
ABD basını, ABD Gizli Servisine dayandırdığı haberlerinde, kimliği belirsiz bir adamın başkent Washington’da bulunan Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’ın yakınında kendisini ateşe verdiğini duyurdu. Ayrıca Washington şehri itfaiye sözcüsü de, park polisi ve ABD Gizli Servisi memurlarının verdiği bilgiyi doğrulayarak, “Beyaz Saray karşısında olan bölgeden yanıklar bulunan bir hastayı taşıdığımızı ve şu anda olay yerinde olduğumuzu söyleyebilirim" bilgisini paylaştı.
Bolivya’dan gelen iki kuzeniyle Ulusal Alışveriş Merkezini ziyaret eden Alina Berzins isimli bir kadın ise yaptığı açıklamada, “Beyaz Saray karşısında bu adamı gördük. Bir anda koşmaya başladı. Sonra onu alevlerle kaplı olarak gördük” dedi.
Gizli Servis sözcüsü Jeffrey Adams ise kendisini yakmaya kalkışan bir erkeğe görevli resmi kıyafetli memurların hemen müdahale ettiğini, ardından hastaneye kaldırıldığı aktardı. Adams, “Birey, yerel bir hastaneye taşınıyor” dedi.
Beyaz Saray’dan ise henüz olayla ilgili bir yorum yapılmadı.

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