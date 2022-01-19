Beyazlarınızın sararması sizi yıldırmasın! İlk günkü gibi bembeyaz tutmanın püf noktalarına göz atın...

Beyaz giysileriniz, özen gösterilmediği takdirde bir süre sonra parlaklığını ve ışıltısını kaybeder. Oluşan yıpranma ve sararmanın sebebi yanlış yıkama, terleme, sık deodorant kullanımı veya beyazlatıcı maddelerin bozulması olabilir. Beyaz giysilerdeki lekeleri, özellikle de oluşan sarılığı çıkarmak oldukça zorlu bir iş. Korkmayın, beyazlarınızı ilk günkü ışıltısında ve beyazlığında tutmanız için yapmanız gerekenleri sizler için özetledik!

MUHAFAZA ETTİĞİNİZ YER ÖNEMLİ

Beyazlarınızın daha uzun süre dayanmasını sağlamanın anahtarı, düzgün muhafaza etmek. Bunun için yapmanız gerekenler:

Beyaz giysilerinizi serin ve kuru bir yerde saklayın.

Beyaz çamaşırlar uzun süre saklanacaksa iyice yıkanıp kurutulduğundan emin olun. İyi yıkanıp kurutulmayan çamaşırlarınızda lekeler oluşabilir.

Giysiler bir gardıropta asılı ise boya bulaşma riskine karşı beyaz giysileri koyu renk kotların yanına asmayın.

Askılardaki beyaz çamaşırların arasında nefes alması için yeterli miktarda boşluk bırakın.

SIK SIK YIKAYIN

Bir veya iki kullanımdan sonra mutlaka yıkayın.

Koku veya görünür lekeler olmasa da vücut yağları ve ter birikerek kumaşın zamanla sararmasına neden olabilir.

Temel bir çamaşır yıkama kuralı olarak, her zaman beyazlarınızı renklilerden ayırın.

Yıkamada mutlaka malzemenin dayanabileceği en yüksek sıcaklığı tercih edin.

Çamaşır makinesini çok doldurmayın. Eğer makineyi alabileceğinden fazla doldurursanız deterjanın çamaşırlarınızdaki kirle etkileşime girmesi için yeterli alan kalmaz.

YIKAMADAN ÖNCE ISLATIN

Ofiste giyilen beyaz bir gömlek veya spor salonuna giderken giyilen beyaz bir tişörtü deterjanla yıkamadan önce ıslatmak her zaman iyi bir fikir.

Giysileri yıkamadan önce ıslatmak, lekeleri çıkarmayı çok daha kolay hale getirir.

Özellikle zor lekelerde beyazlarınızı yıkamadan önce 30 dakika sıcak suda bekletin.

Daha zor lekelerde ise sadece lekeli kısmı yaklaşık 20 dakika çamaşır suyu solüsyonunda bekletebilirsiniz.

Ön ıslatma işlemi bittikten sonra çamaşırlarınızı makinede tekrar yıkayın.

AYDINLIK, GÜNEŞLİ BİR ALANDA KURUTUN

Güneşten gelen ultraviyole ışınlar giysilerin parlamasına ve beyazlamasına yardımcı olur, bu nedenle beyazlarınızı yıkamak ve dışarıda kurutmak için güzel ve güneşli bir gün seçin.

Bir kurutucu kullanıyorsanız, beyazlarınız için düşük bir ısı seçin ve çamaşırlar hafif nemliyken kurutucudan çıkarın. Ardından yine güneşte kurumaya bırakabilirsiniz.



