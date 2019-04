BEYÇANDER'den konferans

Çocukların sorunlarını öfkeyle hissettirdiğini anlatan Aktan, "Bir çocuk depresyona girdiğinde ya da kaygı yaşadığında öfkesiyle ortaya çıkarır. Çocuk her türlü psikolojik sorunu öfke olarak ortaya çıkarır. Bu sorunu aşmak için önce kendimiz rahat mıyız konforda mıyız buna bakacağız? At sahibine göre kişner. Biz yansıtmıyoruz sanabiliriz ama bütün öfkemizi, üzüntümüzü çocuklara yansıtıyoruz. Biz dilimizle söylemesek bile çocuklar sizin bakışınızdan, sesinizin tonundan, yemeğinizin lezzetinden sizin bir sorununuz olduğunu anlar. Kainatta bir etki tepki yasası var. Çocuklara nasıl davranırsak öyle davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

Aktan, sağlıklı çocuk yetiştirmenin ebeveynlerin dingin, sakin ve mutlu olmasıyla alakalı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çocukla hiçbir zaman dikleşmemek, inatlaşmamak lazım. Çünkü bu bize kaybettirir. Her zaman eyvallah demeyeceğiz. Öfkesi olan veya inatlaşan bir çocuğun dikkatini dağıtmak, başka yöne çekmek lazım. Çocuklarla bir saat zaman geçiriyorsak, her şeyi bırakıp onunla ilgilenmek, kaliteli zaman geçirmek gerekir. Çocuk çünkü o an sadece kendisiyle ilgilenilmesini ister. Dikkat eksikliğinde ise ben ilacı çok tercih etmiyorum. Psiko-terapi de çok iyi gelebilir. Yoğunlaştırma ve konsantrasyon terapileri yapılabilir. Bunlar çok etkilidir. Çocuğun rahatlamasını sağlayacak spor branşları ve terapilerin faydası olur."

- Alt ıslatma, parmak emme ve tırnak yeme

Aktan, çocukların 3-4 yaşına kadar altına kaçırmasının normal karşılandığını belirterek, bu yaştan sonra altına kaçırmanın bir sorun olduğunu kaydetti.

Genellikle hiperaktif, çok hareketli çocukların uykuya derin daldığını ve uyanamayıp altına kaçırabildiğini anlatan Aktan, "Anatomik olarak mesane küçüklüğü, idrar yollarında iltihaplanma gibi sorunlar bulunmuyorsa, çocuklarda altına kaçırma sorunu mutlaka psikolojik bir sorundan kaynaklanır. Altına ıslatan çocuk öz güven eksikliği de hisseder. Altına ıslatmada ilaç kullanmak geçici bir çözüm. Rahatsızlığı ortadan kaldırmıyor. İlacı bıraktığında çocuk yine altına kaçırıyor. Bir seansta çocuğun hem beynini, hem idrar kesesini, hem alışkanlıklarını değiştirerek bu sorunun çözümü var. Altına ıslatma sıkıntını ailelerin hiç çekmesine gerek yok." değerlendirmelerinde bulundu.