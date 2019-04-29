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BEYÇANDER'den konferans

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 21:39 | Son Güncelleme

Dernek, "Çocuklarda Alt Islatma, Parmak Emme ve Öfke Sorunları" başlıklı bir konferans düzenledi

İSTANBUL (AA) - Beykoz Çankırılılar Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEYÇANDER), "Çocuklarda Alt Islatma, Parmak Emme ve Öfke Sorunları" başlıklı konferans düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, konferansta konuşan Uzman Klinik Psikolog Emel Aner Aktan, sağlıklı çocuk yetiştirme, çocuklarda dikkat eksikliği, alt ıslatma, parmak emme ve tırnak yeme gibi sorunları konu alan bir sunum gerçekleştirdi.

Çocukların sorunlarını öfkeyle hissettirdiğini anlatan Aktan, "Bir çocuk depresyona girdiğinde ya da kaygı yaşadığında öfkesiyle ortaya çıkarır. Çocuk her türlü psikolojik sorunu öfke olarak ortaya çıkarır. Bu sorunu aşmak için önce kendimiz rahat mıyız konforda mıyız buna bakacağız? At sahibine göre kişner. Biz yansıtmıyoruz sanabiliriz ama bütün öfkemizi, üzüntümüzü çocuklara yansıtıyoruz. Biz dilimizle söylemesek bile çocuklar sizin bakışınızdan, sesinizin tonundan, yemeğinizin lezzetinden sizin bir sorununuz olduğunu anlar. Kainatta bir etki tepki yasası var. Çocuklara nasıl davranırsak öyle davranıyorlar." ifadelerini kullandı.

Aktan, sağlıklı çocuk yetiştirmenin ebeveynlerin dingin, sakin ve mutlu olmasıyla alakalı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çocukla hiçbir zaman dikleşmemek, inatlaşmamak lazım. Çünkü bu bize kaybettirir. Her zaman eyvallah demeyeceğiz. Öfkesi olan veya inatlaşan bir çocuğun dikkatini dağıtmak, başka yöne çekmek lazım. Çocuklarla bir saat zaman geçiriyorsak, her şeyi bırakıp onunla ilgilenmek, kaliteli zaman geçirmek gerekir. Çocuk çünkü o an sadece kendisiyle ilgilenilmesini ister. Dikkat eksikliğinde ise ben ilacı çok tercih etmiyorum. Psiko-terapi de çok iyi gelebilir. Yoğunlaştırma ve konsantrasyon terapileri yapılabilir. Bunlar çok etkilidir. Çocuğun rahatlamasını sağlayacak spor branşları ve terapilerin faydası olur."

- Alt ıslatma, parmak emme ve tırnak yeme

Aktan, çocukların 3-4 yaşına kadar altına kaçırmasının normal karşılandığını belirterek, bu yaştan sonra altına kaçırmanın bir sorun olduğunu kaydetti.

Genellikle hiperaktif, çok hareketli çocukların uykuya derin daldığını ve uyanamayıp altına kaçırabildiğini anlatan Aktan, "Anatomik olarak mesane küçüklüğü, idrar yollarında iltihaplanma gibi sorunlar bulunmuyorsa, çocuklarda altına kaçırma sorunu mutlaka psikolojik bir sorundan kaynaklanır. Altına ıslatan çocuk öz güven eksikliği de hisseder. Altına ıslatmada ilaç kullanmak geçici bir çözüm. Rahatsızlığı ortadan kaldırmıyor. İlacı bıraktığında çocuk yine altına kaçırıyor. Bir seansta çocuğun hem beynini, hem idrar kesesini, hem alışkanlıklarını değiştirerek bu sorunun çözümü var. Altına ıslatma sıkıntını ailelerin hiç çekmesine gerek yok." değerlendirmelerinde bulundu.

Aktan, parmak emme, tırnak yeme sorununun da 3-4 yaşından sonra normal olmadığını belirterek, çocukların parmak emme sorununun stres, kaygı bozukluğundan, endişeden kaynaklandığını söyledi.

Büyük şehirlerde yaşayan çocuklarda dış etkenlerden dolayı bu sorunların daha çok hissedilebileceğini dile getiren Aktan, şu bilgileri verdi:

"Çocuğun parmak emmesi 'Bende bir sorun var, çözelim' diyen bir sinyaldir. Çocuklarda bazen parmak emme hiperaktivite ve dikkat eksikliğine eşlik de edebilir. Çocuklar kaygı duyduklarında veya stresli olduklarında parmak emerek, annelerinin kucaklarındaki bebeklik hallerine geri dönerler. Çocuk bunu kendisini rahatlatmak için yapar. Aşırı kaygı böbrek üstü bezlerini fazla çalıştırır. Kortizon dediğimiz şey salgılanır, aşırı salgılanmasında büyüklerde ve hatta çocuklarda şeker hastalığı ortaya çıkabilir. Parmak emme ve tırnak yeme sorunlarının çözümü için, çocuğu parmak emmeye, tırnak yemeye iten şeyi ortaya çıkarmak ve onun üzerinden çözüme gitmek lazım."

Konferans sonunda BEYÇANDER Başkanı Bilal Karabacak, Aktan'a hediye takdim etti.

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