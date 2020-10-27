Beyin gelişimine dikkat! Gebelikte ultrasonu ihmal etmeyin

Riskli gebeliklerin detaylı bir biçimde incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Perinatoloji uzmanı Prof. Dr. Gülseren Yücesoy, “Gebelik sırasında iki kez ultrasonografi yapılmalı. Trimester kombine testi yani ikili test ihmal edilmemesi gereken bir testtir. Bu testin Down sendromu tanısında güvenilirliği yüzde 85’tir” dedi.

Gebelik sırasında iki kez ultrasonografi yapılması gerektiğine dikkati çeken Prof. Dr. Yücesoy, şöyle devam etti: “Birincisi; ilk üç ayda 11 ila 14 hafta arasında yapılır. Bu ultrason incelemesinde gebelik haftası saptanır. Down sendromu tarama testlerinden 1. trimester kombine tarama testi (ikili test) yapılır. Bu test için önce fetüsün ensesindeki sıvının kalınlığı ölçülür, daha sonra gebeden kan alınarak iki hormon bakılıp bilgisayar programında risk değerlendirilmesi yapılır. Down sendromu tanısında yüzde 85 güvenirliği olan bir testtir.”

İKİZ BEBEKLERDE TEK PLASENTA RİSKLİ GRUPTADIR

Prof. Dr. Yücesoy, ultrasonda tek mi yoksa ikiz gebelik mi olduğunun değerlendirildiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: “Eğer ikizse fetüslerin plasentasının çift mi, yoksa tek plasentayı mı paylaşıyorlar ayırımının yapılması gereklidir. Monokoryonik yani tek plasenta ise gebe, ikiz gebeliklerin riskli olan grubuna giriyor demektir. Bu değerlendirme çok önemlidir. Ultrason resminin çıktısı gebeye verilmelidir. Gebelik haftası ilerledikçe bunun ayırımının yapılması zorlaşır, hatta bazen mümkün olmayabilir. Bu inceleme sırasında organlarının varlığı, normal olup olmadığı değerlendirilir. Fetüsteki önemli anomalilerin yarısına yakının tanısı konulabilir. Sorun varsa gebelik erken haftada sonlandırılabilir.”